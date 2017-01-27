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Умные инструменты для Android

Умные инструменты 14.3 для Android

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Описание Умные инструменты 14.3 для AndroidОписание   Скачать Умные инструменты 14.3 для AndroidСКАЧАТЬ (5,19 Мб) Скриншоты Умные инструменты 14.3 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Умные инструменты 14.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Умные инструменты 14.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Умные инструменты - сборник различных полезных мобильных инструментов, как например пузырьковый уровень, линейка, компас, измеритель расстояния, конвертер единиц, счетчик децибел, транспортир, секундомер, NFC, Ридер QR- и штрихкодов и пр. Поддерживаются обе системы единиц (метрическая/британская).

Присутствуют следующие инструменты:

  • Линейка для измерения размеров и углов (с возможностью калибровки).
  • Пузырьковый уровень для проверки горизонтального и вертикального уровней поверхности (с возможностью калибровки).
  • Фонарик.
  • Транспортир для измерение наклона и угла любого объекта (с возможностью калибровки).
  • Увеличительное стекло.
  • Счетчик децибел (с возможностью калибровки).
  • Местоположение (карта) для отображения местоположения на карте, GPS-координат, адреса и высоты.
  • Дальномер для измерения расстояния и высоты различных объектов (с возможностью калибровки).
  • Радар.
  • Секундомер (прямой и обратный отсчет времени).
  • Термометр (требует наличия термодатчика).
  • Магнитометр.
  • Виброметр (сейсмические данные на основе шкалы Рихтера).
  • Датчик освещенности.
  • Датчик света.
  • Кардиограф.
  • Спидометр.
  • Компас.
  • Тестер батареи.
  • Дрэг-рейсинг.
  • Конвертер единиц и валют.
  • Стандартный калькулятор.
  • Сканер QR- и штрих-кодов.
  • NFC-сканер (необходимо наличие NFC-сенсора).
  • Акселерометр.
  • Часовые пояса.
  • Зеркало.
  • Ночное видение.
  • Свисток для собаки.
  • Микрофон.
  • Метроном.
  • Камертон.
  • Счетчик.
  • Генератор случайных чисел.
  • Шагомер.
  • Индекс массы тела.
  • Календарь менструального цикла.
  • Переводчик.
  • Блокнот.
Скриншоты Умные инструменты:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Умные инструменты

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