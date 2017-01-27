Умные инструменты 14.3 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 5,19 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Умные инструменты - сборник различных полезных мобильных инструментов, как например пузырьковый уровень, линейка, компас, измеритель расстояния, конвертер единиц, счетчик децибел, транспортир, секундомер, NFC, Ридер QR- и штрихкодов и пр. Поддерживаются обе системы единиц (метрическая/британская). Присутствуют следующие инструменты: Линейка для измерения размеров и углов (с возможностью калибровки).

Пузырьковый уровень для проверки горизонтального и вертикального уровней поверхности (с возможностью калибровки).

Фонарик.

Транспортир для измерение наклона и угла любого объекта (с возможностью калибровки).

Увеличительное стекло.

Счетчик децибел (с возможностью калибровки).

Местоположение (карта) для отображения местоположения на карте, GPS-координат, адреса и высоты.

Дальномер для измерения расстояния и высоты различных объектов (с возможностью калибровки).

Радар.

Секундомер (прямой и обратный отсчет времени).

Термометр (требует наличия термодатчика).

Магнитометр.

Виброметр (сейсмические данные на основе шкалы Рихтера).

Датчик освещенности.

Датчик света.

Кардиограф.

Спидометр.

Компас.

Тестер батареи.

Дрэг-рейсинг.

Конвертер единиц и валют.

Стандартный калькулятор.

Сканер QR- и штрих-кодов.

NFC-сканер (необходимо наличие NFC-сенсора).

Акселерометр.

Часовые пояса.

Зеркало.

Ночное видение.

Свисток для собаки.

Микрофон.

Метроном.

Камертон.

Счетчик.

Генератор случайных чисел.

Шагомер.

Индекс массы тела.

Календарь менструального цикла.

Переводчик.

Блокнот. Скриншоты Умные инструменты: Статус программы Бесплатная Операционка Android 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 3 / 3 Разработчик PC Mehanik Последнее обновление 27.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы другое Отзывы о программе Умные инструменты Admin Отзывов о программе Умные инструменты 14.3 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости