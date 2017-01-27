Умные инструменты - сборник различных полезных мобильных инструментов, как например пузырьковый уровень, линейка, компас, измеритель расстояния, конвертер единиц, счетчик децибел, транспортир, секундомер, NFC, Ридер QR- и штрихкодов и пр. Поддерживаются обе системы единиц (метрическая/британская).
Присутствуют следующие инструменты:
- Линейка для измерения размеров и углов (с возможностью калибровки).
- Пузырьковый уровень для проверки горизонтального и вертикального уровней поверхности (с возможностью калибровки).
- Фонарик.
- Транспортир для измерение наклона и угла любого объекта (с возможностью калибровки).
- Увеличительное стекло.
- Счетчик децибел (с возможностью калибровки).
- Местоположение (карта) для отображения местоположения на карте, GPS-координат, адреса и высоты.
- Дальномер для измерения расстояния и высоты различных объектов (с возможностью калибровки).
- Радар.
- Секундомер (прямой и обратный отсчет времени).
- Термометр (требует наличия термодатчика).
- Магнитометр.
- Виброметр (сейсмические данные на основе шкалы Рихтера).
- Датчик освещенности.
- Датчик света.
- Кардиограф.
- Спидометр.
- Компас.
- Тестер батареи.
- Дрэг-рейсинг.
- Конвертер единиц и валют.
- Стандартный калькулятор.
- Сканер QR- и штрих-кодов.
- NFC-сканер (необходимо наличие NFC-сенсора).
- Акселерометр.
- Часовые пояса.
- Зеркало.
- Ночное видение.
- Свисток для собаки.
- Микрофон.
- Метроном.
- Камертон.
- Счетчик.
- Генератор случайных чисел.
- Шагомер.
- Индекс массы тела.
- Календарь менструального цикла.
- Переводчик.
- Блокнот.