ДО-РА - персональный дозиметр-радиометр для ежедневного использования: контроля уровня радиационного фона (мощности эквивалентной дозы гамма-излучения) и оценки личной дозы за время измерения.

Данные о радиационном фоне в различных точках мира собраны на карте радиационной безопасности. Вы можете внести свой вклад в мировую радиационную безопасность, публикуя результаты измерений с устройством и программным обеспечением ДО-РА.

Примечание!!! Для работы приложения требуется устройство До-Ра, подключенное к смартфону через разъем микрофона. При его отсутствии можно запустить приложение в режиме эмуляции.