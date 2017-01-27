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ДО-РА для Android

ДО-РА 3.2.0 для Android

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Описание ДО-РА 3.2.0 для AndroidОписание   Скачать ДО-РА 3.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (3,26 Мб) Скриншоты ДО-РА 3.2.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика ДО-РА 3.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о ДО-РА 3.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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ДО-РА - персональный дозиметр-радиометр для ежедневного использования: контроля уровня радиационного фона (мощности эквивалентной дозы гамма-излучения) и оценки личной дозы за время измерения.

 

Данные о радиационном фоне в различных точках мира собраны на карте радиационной безопасности. Вы можете внести свой вклад в мировую радиационную безопасность, публикуя результаты измерений с устройством и программным обеспечением ДО-РА.

Примечание!!! Для работы приложения требуется устройство До-Ра, подключенное к смартфону через разъем микрофона. При его отсутствии можно запустить приложение в режиме эмуляции.

Скриншоты ДО-РА:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе ДО-РА

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