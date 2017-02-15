Seed4.Me VPN для Windows

Seed4.Me VPN 1.0.5

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Описание Seed4.Me VPN 1.0.5Описание   Скачать Seed4.Me VPN 1.0.5СКАЧАТЬ (11,46 Мб) Скриншоты Seed4.Me VPN 1.0.5Скриншоты (4)   Статистика Seed4.Me VPN 1.0.5Статистика   Отзывы о Seed4.Me VPN 1.0.5Отзывы (0)  
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Seed4.Me VPN - программа, с помощью которой вы сможете безопасно и анонимно выходить в Интернет без границ.

VPN - это виртуальный шифрованный канал, который защищает от хакерских атак и кражи паролей при использовании открытых точек WiFi в ресторанах, кафе или отелях. Позволяет просматривать веб-страницы анонимно и конфиденциально. Даже ваш провайдер не будет знать какие сайты вы посещали. Вы можете не беспокоиться об утечках данных. VPN может включаться автоматически, прямо перед тем как данные передаются в Интернет. После соединения c сервером VPN все данные пользователя передаются в шифрованном виде, что делает перехват информации невозможным.

Особенности приложения:

  • Разблокировка сайта любой в сетях 2G, 3G, 4G WiMAX LTE, Wi-Fi
  • Помогает скрыть твой реальный IP адрес
  • Безлимтиный объем данных
  • Полное шифрование трафика и автоподключение
  • Легкая настройка VPN прокси и защита любого Internet подключения через шифрованный канал по технологии VPN между телефоном и веб-сайтом

 

Скриншоты Seed4.Me VPN:

Статус программы Демо версия | Цена: от $1.00
Ограничение в работе программы7 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифрование - Защита данных - Firewalls

Отзывы о программе Seed4.Me VPN

Admin

Отзывов о программе Seed4.Me VPN 1.0.5 пока нет, можете добавить...

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