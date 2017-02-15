Seed4.Me VPN - программа, с помощью которой вы сможете безопасно и анонимно выходить в Интернет без границ.

VPN - это виртуальный шифрованный канал, который защищает от хакерских атак и кражи паролей при использовании открытых точек WiFi в ресторанах, кафе или отелях. Позволяет просматривать веб-страницы анонимно и конфиденциально. Даже ваш провайдер не будет знать какие сайты вы посещали. Вы можете не беспокоиться об утечках данных. VPN может включаться автоматически, прямо перед тем как данные передаются в Интернет. После соединения c сервером VPN все данные пользователя передаются в шифрованном виде, что делает перехват информации невозможным.

Особенности приложения: