Симулятор Футбольной Академии - прочувствуйте на себе выматывающий процесс становления и развития футбольного клуба. Пройдите сами путь от команды аматоров до уровня мирового топ-клуба. Необходимо искать среди множества футболистов наиболее перспективных, и развивать, тренировать их, чтобы затем с выгодой перепродать его и вложить полученные средства в развитие собственной футбольной инфраструктуры или потратить на поиск новых талантов.

Кроме изнуряющей селекционной работы и тренерской рутины, также необходимо проводить матчи с реальными соперниками. Для тренировок и отдыха футболистам необходима энергия, которая бесплатно восполняется со временем (также присутствует возможность пополнить её запасы через игровой магазин за реальные деньги).

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