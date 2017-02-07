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Симулятор Футбольной Академии для Android

Симулятор Футбольной Академии 1.9 для Android

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Описание Симулятор Футбольной Академии 1.9 для AndroidОписание   Скачать Симулятор Футбольной Академии 1.9 для AndroidСКАЧАТЬ (65,24 Мб) Скриншоты Симулятор Футбольной Академии 1.9 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Симулятор Футбольной Академии 1.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Симулятор Футбольной Академии 1.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Симулятор Футбольной Академии - прочувствуйте на себе выматывающий процесс становления и развития футбольного клуба. Пройдите сами путь от команды аматоров до уровня мирового топ-клуба. Необходимо искать среди множества футболистов наиболее перспективных, и развивать, тренировать их, чтобы затем с выгодой перепродать его и вложить полученные средства в развитие собственной футбольной инфраструктуры или потратить на поиск новых талантов.

Кроме изнуряющей селекционной работы и тренерской рутины, также необходимо проводить матчи с реальными соперниками. Для тренировок и отдыха футболистам необходима энергия, которая бесплатно восполняется со временем (также присутствует возможность пополнить её запасы через игровой магазин за реальные деньги).

Ключевые особенности приложения:

  • Увлекательный футбольный менеджер.
  • Занимательная игровая механика.
  • Улучшение навыков футболиста, как например удар, выносливость, техника и пр.
  • Заработок на трансферах игроков.
  • Участие в турнирах с реальными людьми.
  • Возможность улучшать инфраструктуру.
  • Селекционный отдел.
  • Возможность обмениваться персонажами с другими игроками.
  • Возможность играть как онлайн или офлайн.
Скриншоты Симулятор Футбольной Академии:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Спорт

Отзывы о программе Симулятор Футбольной Академии

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