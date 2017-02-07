Симулятор Футбольной Академии - прочувствуйте на себе выматывающий процесс становления и развития футбольного клуба. Пройдите сами путь от команды аматоров до уровня мирового топ-клуба. Необходимо искать среди множества футболистов наиболее перспективных, и развивать, тренировать их, чтобы затем с выгодой перепродать его и вложить полученные средства в развитие собственной футбольной инфраструктуры или потратить на поиск новых талантов.
Кроме изнуряющей селекционной работы и тренерской рутины, также необходимо проводить матчи с реальными соперниками. Для тренировок и отдыха футболистам необходима энергия, которая бесплатно восполняется со временем (также присутствует возможность пополнить её запасы через игровой магазин за реальные деньги).
Ключевые особенности приложения:
- Увлекательный футбольный менеджер.
- Занимательная игровая механика.
- Улучшение навыков футболиста, как например удар, выносливость, техника и пр.
- Заработок на трансферах игроков.
- Участие в турнирах с реальными людьми.
- Возможность улучшать инфраструктуру.
- Селекционный отдел.
- Возможность обмениваться персонажами с другими игроками.
- Возможность играть как онлайн или офлайн.