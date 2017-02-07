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5 Kim Kardashian: Hollywood - увлекательная игра для поклонников Kim Kardashian и богемной голливудской тусовки, в которой необходимо создать свою знаменитость и пройти с ней весь карьерный путь к славе и успеху. Основные возможности игры: Создайте звезду первой величины, изменяя ее внешность, используя сотни стилей, включая истинный облик Kim Kardashian.

Возможность принять участие в интерактивном приключении с участием знаменитостей (в том числе и с амой Ким), преданных поклонников и надоедливых папарацци.

Займите почетное место на звездном пьедестале в качестве известной актрисы, топ-модели или модного дизайнера.

Покорите виртуальный Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Майами, посещая знаменитые клубы, дорогие бутики и шикарные виллы.

Встречайтесь со знаменитостями на закрытых вечеринках в лучших клубах.

Флиртуйте и стройте отношения с самими известными звездами.

Социальная составляющая реализована при помощи Game Center и Facebook. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD для Android