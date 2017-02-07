Программы для iOS » Игры » Симуляторы » Kim Kardashian: Hollywood 6.2.0 для iPhone, iPad
Kim Kardashian: Hollywood для iOS

Kim Kardashian: Hollywood 6.2.0 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Kim Kardashian: Hollywood 6.2.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Kim Kardashian: Hollywood 6.2.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (201,17 Мб) Скриншоты Kim Kardashian: Hollywood 6.2.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Kim Kardashian: Hollywood 6.2.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Kim Kardashian: Hollywood 6.2.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kim Kardashian: Hollywood - увлекательная игра для поклонников Kim Kardashian и богемной голливудской тусовки, в которой необходимо создать свою знаменитость и пройти с ней весь карьерный путь к славе и успеху.

Основные возможности игры:

  • Создайте звезду первой величины, изменяя ее внешность, используя сотни стилей, включая истинный облик Kim Kardashian.
  • Возможность принять участие в интерактивном приключении с участием знаменитостей (в том числе и с амой Ким), преданных поклонников и надоедливых папарацци.
  • Займите почетное место на звездном пьедестале в качестве известной актрисы, топ-модели или модного дизайнера.
  • Покорите виртуальный Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Майами, посещая знаменитые клубы, дорогие бутики и шикарные виллы.
  • Встречайтесь со знаменитостями на закрытых вечеринках в лучших клубах.
  • Флиртуйте и стройте отношения с самими известными звездами.
  • Социальная составляющая реализована при помощи Game Center и Facebook.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Kim Kardashian: Hollywood:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы

Отзывы о программе Kim Kardashian: Hollywood

Admin

Отзывов о программе Kim Kardashian: Hollywood 6.2.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Uber

World of Tanks Blitz

Temple Run 2

Ivideon

ICQ Mobile

AccuWeather.com

TeamViewer

Skype

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 