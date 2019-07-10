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Nuclear Submarine inc для iOS

Nuclear Submarine inc 1.0 для iPhone, iPad

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Описание Nuclear Submarine inc 1.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Nuclear Submarine inc 1.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (132,2 Мб) Скриншоты Nuclear Submarine inc 1.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Nuclear Submarine inc 1.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Nuclear Submarine inc 1.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Nuclear Submarine inc - увлекательный симулятор подводной лодки, который не оставит равнодушными ценителей жанра. Благодаря игре можно освоить основы управления подводной лодкой и ядерным реактором на ней, научиться принимать сложные и ответственные решения при погружении на большие глубины, избегать подводных препятствий, а также придется столкнуться с возможными поломками ядерного реактора, ведь атомная подводная лодка способна стать атомной бомбой при аварии ядерного реактора и уничтожить ядерным взрывом целый город.

Присутствует большое количество улучшений, с которыми подлодка станет лучше и мощнее. Например новые корпуса позволят ядерной подводной лодке опускаться на невероятные глубины - прокачивайся и осваивай новые уровни, а дизельные двигатели, стирлинг, ядерные реакторы позволят плыть далеко и быстро.

Запас кислорода, батареи, запас топлива, насос, сонар, регенератор воздуха - все это придется использовать, чтобы дать ядерной подводной лодке уцелеть. На глубине вашу субмарину может начать затапливать, в этом случае необходимо использовать насосы и ремонтную команду чтобы выжить.

Особенности игры:

  • Подробная система устройства атомной подлодки.
  • 11 доступных улучшений.
  • Реалистичный симулятор подводной лодки.
  • 4 доступных языка - стань капитаном подлодки без всякого языкового барьера.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Nuclear Submarine inc
Nuclear Submarine inc
Nuclear Submarine inc
Nuclear Submarine inc
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
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Отзывы о программе Nuclear Submarine inc

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