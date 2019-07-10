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Nuclear Submarine inc 1.0 для iPhone, iPad
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Nuclear Submarine inc - увлекательный симулятор подводной лодки, который не оставит равнодушными ценителей жанра. Благодаря игре можно освоить основы управления подводной лодкой и ядерным реактором на ней, научиться принимать сложные и ответственные решения при погружении на большие глубины, избегать подводных препятствий, а также придется столкнуться с возможными поломками ядерного реактора, ведь атомная подводная лодка способна стать атомной бомбой при аварии ядерного реактора и уничтожить ядерным взрывом целый город.
Присутствует большое количество улучшений, с которыми подлодка станет лучше и мощнее. Например новые корпуса позволят ядерной подводной лодке опускаться на невероятные глубины - прокачивайся и осваивай новые уровни, а дизельные двигатели, стирлинг, ядерные реакторы позволят плыть далеко и быстро.
Запас кислорода, батареи, запас топлива, насос, сонар, регенератор воздуха - все это придется использовать, чтобы дать ядерной подводной лодке уцелеть. На глубине вашу субмарину может начать затапливать, в этом случае необходимо использовать насосы и ремонтную команду чтобы выжить.
Особенности игры:
- Подробная система устройства атомной подлодки.
- 11 доступных улучшений.
- Реалистичный симулятор подводной лодки.
- 4 доступных языка - стань капитаном подлодки без всякого языкового барьера.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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