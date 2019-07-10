Nuclear Submarine inc - увлекательный симулятор подводной лодки, который не оставит равнодушными ценителей жанра. Благодаря игре можно освоить основы управления подводной лодкой и ядерным реактором на ней, научиться принимать сложные и ответственные решения при погружении на большие глубины, избегать подводных препятствий, а также придется столкнуться с возможными поломками ядерного реактора, ведь атомная подводная лодка способна стать атомной бомбой при аварии ядерного реактора и уничтожить ядерным взрывом целый город.

Присутствует большое количество улучшений, с которыми подлодка станет лучше и мощнее. Например новые корпуса позволят ядерной подводной лодке опускаться на невероятные глубины - прокачивайся и осваивай новые уровни, а дизельные двигатели, стирлинг, ядерные реакторы позволят плыть далеко и быстро.

Запас кислорода, батареи, запас топлива, насос, сонар, регенератор воздуха - все это придется использовать, чтобы дать ядерной подводной лодке уцелеть. На глубине вашу субмарину может начать затапливать, в этом случае необходимо использовать насосы и ремонтную команду чтобы выжить.

Особенности игры: