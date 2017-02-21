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Метро Москвы для Android

Метро Москвы 1.0 для Android

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Описание Метро Москвы 1.0 для AndroidОписание   Скачать Метро Москвы 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (29,36 Мб) Скриншоты Метро Москвы 1.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Метро Москвы 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Метро Москвы 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Метро Москвы – приложение, с помощью которого вы сможете ориентироваться в Москве и Московской области. Построение маршрутов к любой точке в городе и окрестностях с учетом метро, МЦК, наземного городского транспорта, Москвы и области, пригородного железнодорожного транспорта и аэроэкспрессов.

Особенности приложения включают:

  • Подробная информация о работе станций метро, включая исторические справки и график работы.
  • Видео-инструкции.
  • Сообщения о ремонтных работах или непредвиденных ситуациях.
  • Расчет стоимости проезда по маршруту.
  • Построение маршрутов к достопримечательностям.
  • Заявка на сопровождение сотрудниками Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена для граждан с ограниченными возможностями.
Скриншоты Метро Москвы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыдругое - Карты

Отзывы о программе Метро Москвы

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