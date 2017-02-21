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5 Метро Москвы – приложение, с помощью которого вы сможете ориентироваться в Москве и Московской области. Построение маршрутов к любой точке в городе и окрестностях с учетом метро, МЦК, наземного городского транспорта, Москвы и области, пригородного железнодорожного транспорта и аэроэкспрессов. Особенности приложения включают: Подробная информация о работе станций метро, включая исторические справки и график работы.

Видео-инструкции.

Сообщения о ремонтных работах или непредвиденных ситуациях.

Расчет стоимости проезда по маршруту.

Построение маршрутов к достопримечательностям.

Заявка на сопровождение сотрудниками Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена для граждан с ограниченными возможностями.