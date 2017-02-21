Метро Москвы – приложение, с помощью которого вы сможете ориентироваться в Москве и Московской области. Построение маршрутов к любой точке в городе и окрестностях с учетом метро, МЦК, наземного городского транспорта, Москвы и области, пригородного железнодорожного транспорта и аэроэкспрессов.
Особенности приложения включают:
- Подробная информация о работе станций метро, включая исторические справки и график работы.
- Видео-инструкции.
- Сообщения о ремонтных работах или непредвиденных ситуациях.
- Расчет стоимости проезда по маршруту.
- Построение маршрутов к достопримечательностям.
- Заявка на сопровождение сотрудниками Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена для граждан с ограниченными возможностями.