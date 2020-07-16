Shark Taxi для Android

Shark Taxi 4.4.1 для Android

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Описание Shark Taxi 4.4.1 для AndroidОписание   Скачать Shark Taxi 4.4.1 для AndroidСКАЧАТЬ (5,56 Мб) Скриншоты Shark Taxi 4.4.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Shark Taxi 4.4.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Shark Taxi 4.4.1 для AndroidОтзывы (6)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Shark Taxi - мобильное приложение для вызова такси в вашем городе быстро и по оптимальным ценам.

Возможности:

  • Приложение знакомит с информацией о каждом водителе, его автомобиле и предоставляемых услугах.
  • Отслеживание стоимости поездки.
  • Передвижение автомобиля в живом режиме отображается на экране вашего смартфона.

Благодаря геолокации и автоматизации процесса подачи машины, такси приедет к вам быстрее, чем в рядовых службах такси. Нет очереди на ожидание оператора и лишних звеньев в общении между вами и водителем.

После выполнения заказы клиенты оценивают поездку, формируя рейтинг водителей в системе. Это дисциплинирует водителей держать марку и оказывать услуги по высшему классу.

Shark Taxi - такси на расстоянии клика!

Что нового в Shark Taxi 4.4.1 для Android?
  • Добавлен раздел Помощь
  • Добавлена возможность оплаты банковской картой
  • Исправлены критические ошибки
Shark Taxi
Shark Taxi
Shark Taxi
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 603
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Shark Taxi

Александр про Shark Taxi 3.8.2 для Android [15-07-2020]

Часто пользуюсь услугами такси, потому что мне нравится их тарифы, а также что машина всегда приезжает в течение пяти минут. При этом тут вежливые водители и ухоженные автомобили.
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Алексей про Shark Taxi 2.5.1 для Android [10-12-2019]

отличное приложение. на мейзу летает
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Dok про Shark Taxi 2.5.1 для Android [04-07-2019]

Что программа, что такси Шарк - полный отстой! С такими тарифами и комиссией пусть у них Равшан с Джумшудом работают!
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Сергій про Shark Taxi 2.5.1 для Android [23-04-2019]

Shark taxi заробляє гроші штрафуючі своїх водіїв.податки з цього не сплачує....ст.226 КЗоТ України.ГАНЬБА !
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Евгений про Shark Taxi 1.7.2 для Android [15-03-2017]

о программе не скажу, но само такси шарк - полное говно и прогу эту я ставить себе не стану.
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