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Norton App Lock для Android

Norton App Lock 1.1.0.234 для Android

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Описание Norton App Lock 1.1.0.234 для AndroidОписание   Скачать Norton App Lock 1.1.0.234 для AndroidСКАЧАТЬ (5,07 Мб) Скриншоты Norton App Lock 1.1.0.234 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Norton App Lock 1.1.0.234 для AndroidСтатистика   Отзывы о Norton App Lock 1.1.0.234 для AndroidОтзывы (0)  
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Norton App Lock – охраняет вашу частную жизнь от посторонних глаз и защищает от злоумышленников.

Установив утилиту, у вас появится возможность заблокировать выбранные приложения, установить пароль на определенную папку, установить родительский контроль и воспользоваться функцией Anti-Theft при потере устройства (если кто-то будет пытаться подобрать пароль, то приложение сделает фото).

В качестве способов защиты используют PIN-код, текстовый пароль или графический ключ. Если у вас возникли затруднения с выбором программ, требующих блокировки, можно воспользоваться рекомендациями утилиты.

Скриншоты Norton App Lock:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыдругое - Локеры

Отзывы о программе Norton App Lock

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