Hotspot Shield Basic для Android

Hotspot Shield Basic 6.9.9 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Hotspot Shield Basic 6.9.9 для AndroidОписание   Скачать Hotspot Shield Basic 6.9.9 для AndroidСКАЧАТЬ (15,67 Мб) Скриншоты Hotspot Shield Basic 6.9.9 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Hotspot Shield Basic 6.9.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hotspot Shield Basic 6.9.9 для AndroidОтзывы (2)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hotspot Shield Basic - бесплатная неограниченная версия Hotspot Shield VPN-прокси, предлагающая базовый функционал. Приложение позволяет обходить блокировки любых веб-сайтов или приложений, независимо от территориальной привязки, а также предоставляет пользователю защиту в общедоступных сетях Wi-Fi, анонимность, конфиденциальность и безопасность его интернет-активности.

Основные возможности:

  • Отсутствие ограничений сеансов, скорости или пропускной способности.
  • Возможность быстро и легко разблокировать любые веб-ресурсы.
  • Изменение вашего IP-адреса, так что ваши личные данные в сети анонимны (скрыты), и ваша интернет-активность спрятана от посторонних глаз и организаций.
  • Не сохраняются журналы активности пользователей.
  • Обход брандмауэров, позволяющий разблокировать сайты соцсетей, службы потокового видео и обойти ограничения VOIP.
  • Полная анонимность - скройте свой IP-адрес, личные данные и местоположение, защитив их от отслеживания в сети.
  • SSL-шифрование ваших данных и обеспечение безопасности банковского уровня для лучшей защиты.
  • Высокая скорость работы VPN, а также стабильное и безопасное подключение.
Hotspot Shield Basic
Hotspot Shield Basic
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 763
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

OLX.ua 4.45.1 для Android

OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив приложение, у вас появится возможность создавать объявления, добавлять

My Vodafone 2.1.5 для Android

My Vodafone – легкий и простой контроль средств для абонентов предоплаченного сервиса МТС Украина и Vodafone Украина. Следите за состоянием вашего счета, узнайте

OLL.TV 2.3.2 для Android

Бесплатное приложение, которое предоставляет доступ украинским пользователям к интерактивному телевидению и дает возможность смотреть популярные телеканалы, прямые

Sweet.tv 2.0.5 для Android

Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем 5000 фильмов, 220 каналов на любой вкус(в том числе новостные,

Divan.TV 2.2.4.78 для Android

Смотрите ТВ-каналы, любимые фильмы и телешоу где угодно и когда угодно. Доступно более 200 каналов на любой вкус. Присутствует возможность смотреть пропущенные

YouTube 15.17.38 для Android

YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное количество видеороликов со всего мира. Эта версия специально адаптирована для

Отзывы о программе Hotspot Shield Basic

Юрий про Hotspot Shield Basic 6.1.0 для Android [08-07-2020]

7 пробных дней - это бесплатная?
| | Ответить

Snem в ответ Юрий про Hotspot Shield Basic 6.1.0 для Android [13-07-2020]

Да, 7 дней бесплатно )
| | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 