11x11 футбольный менеджер - неплохой футбольный симулятор, в котором игроку предстоит взвалить на себя все тяготы и заботы менеджера футбольной команды.
Необходимо будет с нуля развивать всю инфраструктуру, начиная от клубного стадиона и тренировочного поля и заканчивая магазином атрибутики, магазинами и ресторанами; вдумчиво подходить в тренировочным занятиям и развивать у игроков характеристики, в соответствии с позицией на поле, участвовать в селекции - искать наиболее талантливых молодых футболистов, чтобы вырастить из них настоящих звезд, которых затем при необходимости можно выгодно продать в другие клубы.
Создавайте команду своей мечты, покупайте и тренируйте игроков, развивайте инфраструктуру, играйте против реальных соперников и побеждайте в турнирах на 6 континентах.
Ключевые особенности игры 11x11 футбольный менеджер:
- Стадион, база клуба, офис, магазины, тренировочные поля, отель, ресторан - постройте свой футбольный город и раскрасьте его в цвета вашего клуба!
- Выполняйте ежедневные квесты, побеждайте в матчах, проводите тренировки, покупайте специалистов и выберите свою победную тактику. Ваша команда будет развиваться вместе с вашим городом, и только вы сможете привести ее к триумфу.
- Участвуйте в поиске лучших футболистов внутри игрового мира 11x11. Список игроков обновляется несколько раз в день, и самый большой талант может попасть именно в вашу команду.
- Играйте против компьютера или реального соперника – результат матча зависит от того, как вы подготовили команду к игре.