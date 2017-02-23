11x11 футбольный менеджер - неплохой футбольный симулятор, в котором игроку предстоит взвалить на себя все тяготы и заботы менеджера футбольной команды.

Необходимо будет с нуля развивать всю инфраструктуру, начиная от клубного стадиона и тренировочного поля и заканчивая магазином атрибутики, магазинами и ресторанами; вдумчиво подходить в тренировочным занятиям и развивать у игроков характеристики, в соответствии с позицией на поле, участвовать в селекции - искать наиболее талантливых молодых футболистов, чтобы вырастить из них настоящих звезд, которых затем при необходимости можно выгодно продать в другие клубы.

Создавайте команду своей мечты, покупайте и тренируйте игроков, развивайте инфраструктуру, играйте против реальных соперников и побеждайте в турнирах на 6 континентах.

Ключевые особенности игры 11x11 футбольный менеджер: