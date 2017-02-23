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11x11 футбольный менеджер для Android

11x11 футбольный менеджер 1.0.2258 для Android

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Описание 11x11 футбольный менеджер 1.0.2258 для AndroidОписание   Скачать 11x11 футбольный менеджер 1.0.2258 для AndroidСКАЧАТЬ (31,54 Мб) Скриншоты 11x11 футбольный менеджер 1.0.2258 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика 11x11 футбольный менеджер 1.0.2258 для AndroidСтатистика   Отзывы о 11x11 футбольный менеджер 1.0.2258 для AndroidОтзывы (0)  
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11x11 футбольный менеджер - неплохой футбольный симулятор, в котором игроку предстоит взвалить на себя все тяготы и заботы менеджера футбольной команды.

Необходимо будет с нуля развивать всю инфраструктуру, начиная от клубного стадиона и тренировочного поля и заканчивая магазином атрибутики, магазинами и ресторанами; вдумчиво подходить в тренировочным занятиям и развивать у игроков характеристики, в соответствии с позицией на поле, участвовать в селекции - искать наиболее талантливых молодых футболистов, чтобы вырастить из них настоящих звезд, которых затем при необходимости можно выгодно продать в другие клубы.

Создавайте команду своей мечты, покупайте и тренируйте игроков, развивайте инфраструктуру, играйте против реальных соперников и побеждайте в турнирах на 6 континентах.

Ключевые особенности игры 11x11 футбольный менеджер:

  • Стадион, база клуба, офис, магазины, тренировочные поля, отель, ресторан - постройте свой футбольный город и раскрасьте его в цвета вашего клуба!
  • Выполняйте ежедневные квесты, побеждайте в матчах, проводите тренировки, покупайте специалистов и выберите свою победную тактику. Ваша команда будет развиваться вместе с вашим городом, и только вы сможете привести ее к триумфу.
  • Участвуйте в поиске лучших футболистов внутри игрового мира 11x11. Список игроков обновляется несколько раз в день, и самый большой талант может попасть именно в вашу команду.
  • Играйте против компьютера или реального соперника – результат матча зависит от того, как вы подготовили команду к игре.
Скриншоты 11x11 футбольный менеджер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыСимуляторы - Спорт

Отзывы о программе 11x11 футбольный менеджер

Admin

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