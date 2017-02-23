DLL-Files Fixer - простой в использовании инструмент, благодаря которому можно быстро и легко избавиться от ошибок связанными с недостающими или измененными файлами DLL. Приложение автоматически находит совместимую версию DLL, устанавливает файл в нужное место и регистрирует его, чтобы все программы знали, где находится данный DLL файл.

Пользоваться программой очень легко - достаточно указать название недостающего или испорченного DLL файла. DLL-Files Fixer определяет используемую операционную систему, затем синхронизируется с облачным архивом DLL-files.com при помощи безопасного соединения и находит совместимую с системой версию DLL среди множества доступных версий. После этого рекомендованный DLL файл устанавливается в нужное место на ПК в один клик и зарегистрируется в системе, что позволит всем программам найти его и решит проблему с "ошибкой недостающего DLL файла".

Кроме этого приложение обладает дополнительным функционалом, который позволяет выбирать различные доступные версии DLL, а также указать путь для установки DLL. Присутствует возможность создания резервных копий.

Особенности приложения: