DLL-Files Fixer для Windows

DLL-Files Fixer 3.3.91

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Описание DLL-Files Fixer 3.3.91Описание   Скачать DLL-Files Fixer 3.3.91СКАЧАТЬ (2,6 Мб) Скриншоты DLL-Files Fixer 3.3.91Скриншоты (9)   Статистика DLL-Files Fixer 3.3.91Статистика   Отзывы о DLL-Files Fixer 3.3.91Отзывы (0)  
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DLL-Files Fixer - простой в использовании инструмент, благодаря которому можно быстро и легко избавиться от ошибок связанными с недостающими или измененными файлами DLL. Приложение автоматически находит совместимую версию DLL, устанавливает файл в нужное место и регистрирует его, чтобы все программы знали, где находится данный DLL файл.

Пользоваться программой очень легко - достаточно указать название недостающего или испорченного DLL файла. DLL-Files Fixer определяет используемую операционную систему, затем синхронизируется с облачным архивом DLL-files.com при помощи безопасного соединения и находит совместимую с системой версию DLL среди множества доступных версий. После этого рекомендованный DLL файл устанавливается в нужное место на ПК в один клик и зарегистрируется в системе, что позволит всем программам найти его и решит проблему с "ошибкой недостающего DLL файла".

Кроме этого приложение обладает дополнительным функционалом, который позволяет выбирать различные доступные версии DLL, а также указать путь для установки DLL. Присутствует возможность создания резервных копий.

Особенности приложения:

  • Устранение ошибок связанными с недостающими или измененными файлами DLL.
  • Простота использования.
  • Возможность выбора различных доступных версий DLL.
  • Возможность указания пути для установки DLL.
  • Возможность создания резервных копий.
Скриншоты DLL-Files Fixer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)16 / 16
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения

Отзывы о программе DLL-Files Fixer

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