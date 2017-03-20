РЖД Билеты - Счастливый билет - бесплатное и простое в использовании приложение для Android-устройств, благодаря которому можно отслеживать интересующие вас ЖД билеты: когда все билеты раскупают, то остается большая вероятность, что кто-то сдаст свой билет. С помощью этой программы вы сможете отследить этот момент.

Помимо этого приложение позволяет покупать ЖД билеты без комиссии. Сделать это можно в несколько нажатий, так как реализована возможность сохранения данных пассажира. Приложение позволяет просматривать полную информацию по всем купленным билетам: дату оправления/прибытия поезда, номер вагона, место, номер самого билета. Кроме этого вы можете в любой момент сдать свой билет нажатием всего одной кнопки.

Помимо этого есть возможность отслеживать нижние места в плацкартах и купе, просматривать расписание поездов и узнавать наличие жд билетов, а также имеется поддержка пригородных электричек.