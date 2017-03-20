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РЖД Билеты - Счастливый билет для Android

РЖД Билеты - Счастливый билет 3.2.11 для Android

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Описание РЖД Билеты - Счастливый билет 3.2.11 для AndroidОписание   Скачать РЖД Билеты - Счастливый билет 3.2.11 для AndroidСКАЧАТЬ (3,9 Мб) Скриншоты РЖД Билеты - Счастливый билет 3.2.11 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика РЖД Билеты - Счастливый билет 3.2.11 для AndroidСтатистика   Отзывы о РЖД Билеты - Счастливый билет 3.2.11 для AndroidОтзывы (0)  
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РЖД Билеты - Счастливый билет - бесплатное и простое в использовании приложение для Android-устройств, благодаря которому можно отслеживать интересующие вас ЖД билеты: когда все билеты раскупают, то остается большая вероятность, что кто-то сдаст свой билет. С помощью этой программы вы сможете отследить этот момент.

Помимо этого приложение позволяет покупать ЖД билеты без комиссии. Сделать это можно в несколько нажатий, так как реализована возможность сохранения данных пассажира. Приложение позволяет просматривать полную информацию по всем купленным билетам: дату оправления/прибытия поезда, номер вагона, место, номер самого билета. Кроме этого вы можете в любой момент сдать свой билет нажатием всего одной кнопки.

Помимо этого есть возможность отслеживать нижние места в плацкартах и купе, просматривать расписание поездов и узнавать наличие жд билетов, а также имеется поддержка пригородных электричек.

Скриншоты РЖД Билеты - Счастливый билет:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе РЖД Билеты - Счастливый билет

Admin

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