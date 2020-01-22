CPU-L для Android

CPU-L 2.6.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание CPU-L 2.6.0 для AndroidОписание   Скачать CPU-L 2.6.0 для AndroidСКАЧАТЬ (4,39 Мб) Скриншоты CPU-L 2.6.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика CPU-L 2.6.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о CPU-L 2.6.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

CPU-L - отличное приложение для Android, которое представляет собой структурированный список процессоров компаний Intel и AMD, и будет незаменимо в том случае, если вы хотите собрать компьютер и не знаете какой процессор установить или же хотите знать точные спецификации конкретного процессора.

С помощью программы можно ознакомиться с подробными спецификациями всех процессоров AMD и Intel и даже тех, которые еще не выпущены, а также присутствует возможность сравнить до двух процессоров по спецификации между собой.

Основные возможности программы:

  • Более 1200 процессоров AMD и более 2500 INTEL процессоров со всеми спецификациями.
  • Более 280 фотографий процессоров.
  • Оценки тестов: сравнить производительность процессоров.
  • Обновляемая база данных через Over-The-Air.
  • CPU компаратор. Сравните до 10 процессоров!
  • В автономном режиме нет необходимости иметь активное подключение к Интернету (для некоторых функций требуется подключение к Интернету).
Что нового в CPU-L 2.6.0 для Android?
  • Усовершенствования, внесенные в приложение
  • Добавлен чешский язык
  • Исправления ошибок
CPU-L
CPU-L
CPU-L
CPU-L
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 482
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Torrent TV Mobile 1.02 для Android

Программа для просмотра TORRENT-TV с плейлиста сайта torrent-tv.ru на мобильных телефонах и планшетах под управлением ОС Android в отличном качестве по технологии

Joom 2.2.1 для Android

Удобное в использовании приложение для доступа к огромному каталогу всевозможных товаров в интернет магазине Joom. Имеется выбор из множества товаров, экономия на

GPU-L 2.1.2 для Android

Бесплатное приложение, с помощью которого пользователь сможет ознакомиться со спецификациями всех видеокарт AMD, Intel или NVidia, даже тех, которые еще не выпущены.

Говорящий телефон 2.3.3 для Android

Говорящий телефон – расскажет пользователю о состоянии беспроводных коммуникаций, оповестит, если на устройстве не осталось свободной памяти и во время завершения

Азбука Морзе 2.1 для Android

Простое приложение, с помощью которого можно переводить текст в код Морзе и обратно. Присутствует возможность посылать тайные сообщения через мессенджеры и

CPU-L 2.0.7 для Android

Бесплатное мобильное приложение, которое предлагает пользователю массу справочной информации и подробные спецификации всех процессоров AMD и Intel, от уже раритетных

скачать Adguard

Отзывы о программе CPU-L

Admin

Отзывов о программе CPU-L 2.6.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 