Fish Deeper для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.27.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Deeper, UAB
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|36,04 Мб
Fish Deeper - полезный справочник лучших мест для рыбалки, благодаря которому можно с легкостью планировать поездки с более 50 000 карт глубин водоемов всего мира на любом устройстве: телефоне, планшете или компьютере. Пользуйтесь ими онлайн или офлайн и знайте о всех подводных ямах, скрытых островах, глубинах и других особенностях рельефа для охоты на любимый вид рыбы.
Особенности Fish Deeper:
- Поиск подходящих водоемов и лучших мест ловли.
- Просмотр подробного прогноза погоды.
- Возможность отмечать любимые места на карте.
- Сохранение мест ловли и регистрация улова.
- Возможность записывать данные о технике ловли, используемых снастях, приманках и наживках.
- Добавляйте, редактируйте и просматривайте фотографии уловов и примечания.
- Загрузка карт глубин с возможностью пользоваться ими офлайн.
- Синхронизация данных между всеми платформами.
- Наблюдение за подводным миром в режиме реального времени.
- Изучение показаний эхолота на любом из ваших устройств.
- Создание карт глубин при рыбалке с любой небольшой лодки, каяка, сапборда или забрасывая эхолот прямо с берега.
- Использование эхолота для ловли на льду и отмечайте лунки.
- Настройка эхолота под свой стиль рыбалки и свои предпочтения.
- Просмотр и изучение полной истории сканов.
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