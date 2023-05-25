Fish Deeper для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.27.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:36,04 Мб
Fish Deeper скриншот № 1
Fish Deeper скриншот № 2
Fish Deeper скриншот № 3
Fish Deeper скриншот № 4

Fish Deeper - полезный справочник лучших мест для рыбалки, благодаря которому можно с легкостью планировать поездки с более 50 000 карт глубин водоемов всего мира на любом устройстве: телефоне, планшете или компьютере. Пользуйтесь ими онлайн или офлайн и знайте о всех подводных ямах, скрытых островах, глубинах и других особенностях рельефа для охоты на любимый вид рыбы.

Особенности Fish Deeper:

  • Поиск подходящих водоемов и лучших мест ловли.
  • Просмотр подробного прогноза погоды.
  • Возможность отмечать любимые места на карте.
  • Сохранение мест ловли и регистрация улова.
  • Возможность записывать данные о технике ловли, используемых снастях, приманках и наживках.
  • Добавляйте, редактируйте и просматривайте фотографии уловов и примечания.
  • Загрузка карт глубин с возможностью пользоваться ими офлайн.
  • Синхронизация данных между всеми платформами.
  • Наблюдение за подводным миром в режиме реального времени.
  • Изучение показаний эхолота на любом из ваших устройств.
  • Создание карт глубин при рыбалке с любой небольшой лодки, каяка, сапборда или забрасывая эхолот прямо с берега.
  • Использование эхолота для ловли на льду и отмечайте лунки.
  • Настройка эхолота под свой стиль рыбалки и свои предпочтения.
  • Просмотр и изучение полной истории сканов.
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