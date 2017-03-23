Super Mario Run – теперь не нужна приставка Nintendo, что бы играть в эту классическую аркаду. Разработчик игры позаботился, что бы владельцы Android могли в полной мере насладиться прыжками, пируэтами, сбором монеток и другими приключениями Марио на пути к финальному флагу.

Пользователям доступны три режима: Всемирный тур, Ралли с тоадами и Создание королевства. В первом, вы должны спасти принцессу Пич от Боузера, вам придется путешествовать по равнинам, пещерам, домам с привидениями, летучим кораблям, замкам и другим локациям с препятствиями, ловушками и опасными врагами.

В Ралли с тоадами вы будете соревноваться с другими игроками, выполняя различные трюки и собирая как можно больше монеток.

В Создании королевства вы в буквальном смысле будете строить свое собственное королевство с уникальными сооружениями и украшениями.

После выполнения специальных заданий, к приключениям Марио присоединятся Луиджи, Йоши и Тоадетта со своими уникальными особенностями.