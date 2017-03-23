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Super Mario Run для Android

Super Mario Run 2.0.0 для Android

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Описание Super Mario Run 2.0.0 для AndroidОписание   Скачать Super Mario Run 2.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (61,76 Мб) Скриншоты Super Mario Run 2.0.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Super Mario Run 2.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Super Mario Run 2.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Super Mario Run – теперь не нужна приставка Nintendo, что бы играть в эту классическую аркаду. Разработчик  игры позаботился, что бы владельцы Android могли в полной мере насладиться прыжками, пируэтами, сбором монеток и другими приключениями Марио на пути к финальному флагу.

Пользователям доступны три режима: Всемирный тур, Ралли с тоадами и Создание королевства. В первом, вы должны спасти принцессу Пич от Боузера, вам придется путешествовать по равнинам, пещерам, домам с привидениями, летучим кораблям, замкам и другим локациям с препятствиями, ловушками и опасными врагами.

В Ралли с тоадами вы будете соревноваться с другими игроками, выполняя различные трюки и собирая как можно больше монеток.

В Создании королевства вы в буквальном смысле будете строить свое собственное королевство с уникальными сооружениями и украшениями.

После выполнения специальных заданий, к приключениям Марио присоединятся Луиджи, Йоши и Тоадетта со своими уникальными особенностями.

Скриншоты Super Mario Run:

Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)23 / 23
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Super Mario Run

Admin

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