ТОП-сегодня раздела "Аркады и 2D" Eighth Note - Scream Go 1.3 для Android Веселая игрушка, чтобы выпустить пар - Eighth Note - Scream Go, в которой управлять персонажем вам придется голосом, при чем в основном криком, помогая ему перепрыгивать через блоки. Ну а чтобы хорошенько прыгнуть, нужно хорошенько на него гаркнуть Последний Блокпост 2.1.3 для Android Последний Блокпост – враги вломились на ваши земли и сокрушили всех союзников. Вы последняя надежда и защитник родины, способный остановить орды нечисти. Защищайте последний блокпост с помощью внушительного арсенала стреляющего и взрывающегося оружия Hill Climb Racing 1.31.2 для Android Hill Climb Racing – однажды, молодой гонщик Ньютоном Биллом решил наплевать на законы физики и отправиться в захватывающее путешествие на своем джипчике. Чем дальше вы заедите, тем больше монет сможете собрать на улучшение или покупку нового Fruit Ninja Free 2.4.8.445939 для Android Fruit Ninja Free - одна из самых популярных игр для Android. Разрезайте вылетающие фрукты самурайским мечом. Старайтесь не попасть по бомбам - это отнимает одну жизнь. В игре есть три режима, каждый из которых поможет вам отточить свое искусство самурая Temple Run 2 1.34.1 для Android Temple Run 2 — проклятый идол преследует незадачливого путешественника и вы в состоянии помочь несчастному избежать опасности. Преодолевайте различные препятствия, попутно собирая монеты и другие ценности. Собранные сокровища можно попенять на King of Thieves 2.16.1 для Android King of Thieves – игра потребует от вас незаурядных навыков вора. Похищайте драгоценности у конкурентов и становитесь самым богатым Королем Воров. В игре стоит уделять внимание и обороне, так как другие игроки тоже будут не против вломиться в ваши