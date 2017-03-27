MX Player 1.8.17 для Android
MX Player – популярнейший видео-плеер для Android-устройств. В программе присутствует возможность выбирать аудио-дорожки и показывать субтитры (параметры шрифта, положения, размера можно настроить). Поддержка аппаратного и программного декодирования
VLC 2.0.6 для Android
VLC – кроссплатформенный мультимедийный плеер встречается на большинстве операционных систем, в том числе, на Android. Поддержка большинства аудио/ видео форматов (сетевых в том числе) и открытый исходный код сделали приложение популярным во всем мире
SopCast 1.2.8 для Android
SopCast – позволяет смотреть телеканалы P2P-сети в режиме онлайн. Кроме этого, программа умеет воспроизводить видео-файлы или потоковое видео. Качество картинки напрямую зависит от источника, для бесперебойной работы приложение использует буфер
FS VideoBox 2.3.7 для Android
FS VideoBox – приложения для поиска видео на популярных ресурсах tree.tv, ex.ua, zona.mobi, filmix.net, kinokong.net и др. Для облегчения поиска присутствуют тематические разделы, возможность сортировки по жанрам, дате выпуска, качеству, стране выпуска
Adobe Flash Player 11.1.115.81 / 11.1.111.73 для Android
Adobe Flash Player – мультимедийная платформа, созданная для просмотра и воспроизведения контента в формате Flash. Некоторые Android-приложения также требуют наличия библиотеки, в их число входят игры, обучающие программы, браузеры и др.
OttPlayer 2.0.9 для Android
OttPlayer - сервис, который позволяет вам собрать всё ваше IP-телевидение в одном плейлисте, настроить порядок каналов, получить электронную программу передач