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GOM Player для Android

GOM Player 1.3.3 для Android

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Описание GOM Player 1.3.3 для AndroidОписание   Скачать GOM Player 1.3.3 для AndroidСКАЧАТЬ (31,48 Мб) Скриншоты GOM Player 1.3.3 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика GOM Player 1.3.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о GOM Player 1.3.3 для AndroidОтзывы (0)  
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GOM Player – очередной плеер для Android, который воспроизводит видео-файлы. Он отличается простотой, удобством и отсутствием платы за его использование. Программа поддерживает все основные функции, которые могут понадобиться пользователям при просмотре видео.

Видеоплеер поддерживает ускоренное воспроизведение, управление жестами, субтитрами, яркостью/контрастностью и т.д. Плеер воспроизводит файлы, даже без декодирования, включая mp4. Используя плеер, вы сможете смотреть 360-видео контент, интерфейс программы очень простой, так что пользователям не составит труда разобраться в основном управлении приложением. Другие возможности плеера включают поддержку скриншотов, таймер выключения, воспроизведение файлрв из Dropbox, GoogleDrive, OneDrive, WebDAV и FTP.

Скриншоты GOM Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры

Отзывы о программе GOM Player

Admin

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