GOM Player - очень мощный мультимедиа плеер. Включает в себя большое количество функций, обеспечивающих высокий уровень воспроизведения. С помощью этой программы вы сможете воспроизводить даже поврежденные или не до конца загруженные / переписанные AVI файлы.
GOM Player поддерживает все современные видео и аудио форматы включая видео мобильных устройств и цифровых камер, а также воспроизведение интернет контента прямо из сети.
AIMP Classic - настоящий аудио комбайн, позволяющий прослушивать аудио, перекодировать музыку, "грабить" AudioCD, редактировать тэги, записывать звук с любого аудио
Отзывы о программе GOM Player
Дмитрий про GOM Player 2.3.47 build 5309 [05-12-2019]
Даже запустить после скачивания не смог. Дальше выбора языка дело не продвинулось. А потом — "Возникшая проблема привела к закрытию программы". И так несколько раз. Разработчиков к стенке. | | Ответить
freewindows про GOM Player 2.3.44 build 5306 [19-08-2019]
раньше было хорошо только его и использовал сейчас стало много рекламных баннеров антивирус мой ругается перестал его использовать перешел на VLC Media Player остался только он надеюсь там не добавят личных рекламных баннеров как здесь.... 2 | 2 | Ответить
Петя про GOM Player 2.3.32 build 5291 [12-08-2018]
Evgeny про GOM Player 2.3.22 build 5279 [25-11-2017]
Эта херня постоянно зависает(при нажатии пробела иди ентер)(не понимаю, кто захочет еще и платную версию купить)... Комп у меня достаточно мощный(так что не понятно, что с этим недоплеером творится...) 2 | 3 | Ответить
Рустам про GOM Player 2.3.17 build 5274 [17-08-2017]