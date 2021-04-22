TikTok Lite для Android

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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:18.8.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Плееры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 101 | Статистика
Размер:40,38 Мб
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TikTok Lite - огромное мегапопулярное видеосообщество, в котором можно обмениваться небольшими креативными короткими видеороликами и делиться яркими моментами из собственной жизни со всем миром. Присутствует возможность накладывать маски, фильтры и добавлять разнообразные стикеры.

Основные возможности TikTok Lite:

  • TikTok создаёт ленту на основании понравившихся видео.
  • Огромное количество пользователей, делящихся с другими оригинальным контентом.
  • Возможность накладывать миллионы бесплатных треков любых жанров на свои видеоролики.
  • Более 100 бесплатных эмодзи, кучи масок и всевозможных бьюти-эффектов.
  • Инструменты для редактирования, склейки и дубликации видео.
  • Регулярно обновляемые маски для прямых эфиров.
  • Влоги, комедии, спорт, DIY — миллионы видео на любой вкус.
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