TikTok Lite для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|18.8.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|TikTok PTE.ltd.
|Категории:
|Редакторы - Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 101 | Статистика
|Размер:
|40,38 Мб
|СКАЧАТЬ
TikTok Lite - огромное мегапопулярное видеосообщество, в котором можно обмениваться небольшими креативными короткими видеороликами и делиться яркими моментами из собственной жизни со всем миром. Присутствует возможность накладывать маски, фильтры и добавлять разнообразные стикеры.
Основные возможности TikTok Lite:
- TikTok создаёт ленту на основании понравившихся видео.
- Огромное количество пользователей, делящихся с другими оригинальным контентом.
- Возможность накладывать миллионы бесплатных треков любых жанров на свои видеоролики.
- Более 100 бесплатных эмодзи, кучи масок и всевозможных бьюти-эффектов.
- Инструменты для редактирования, склейки и дубликации видео.
- Регулярно обновляемые маски для прямых эфиров.
- Влоги, комедии, спорт, DIY — миллионы видео на любой вкус.
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