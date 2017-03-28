Opera Mini 23.0.2254.114923 для Android
Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств программы числятся: высокая скорость загрузки, встроенный блокировщик рекламы, удобная и наглядная информация о трафике, просмотр ленты новостей, приватный режим
TrashBox Client 0.2.7 для Android
TrashBox Client - неофициальный мобильный клиент для сайта Trashbox.ru, который позволяет в удобном виде читать последние материалы сайта и комментарии к ним, а также даёт возможность загружать и устанавливать файлы с сайта
SoftPortal Updater 1.2 для Android
SoftPortal Updater – будьте в курсе всех последних обновлений и новинок на ресурсе SoftPortal.com. Приложение оперативно отобразит изменения в каталоге программ для Android, покажет описание, скриншоты и статистику загрузок для каждого приложения
MyScore 2.17.1 для Android
MyScore – следите за спортивными событиями в онлайне. Приложение показывает результаты 5000 турниров в почти 30 видах спорта, включая более 1000 футбольных турниров. Добавляйте интересующие события в Избранном и получайте уведомления
Ланет.TV alpha.17021502 для Android
Ланет.TV – онлайнv сервис интернет-вещания бесплатного украинского телевидения. Каналы транслируется в высоком качестве, в приложении можно посмотреть программу передач с детальным описанием, всего присутствует более 50
Ищейка VK 1.4 для Android
Ищейка VK - приложение для всех активных пользователей популярнейшей российской социальной сети ВКонтакте, позволяющее отслеживать интересующие Вас группы на предмет новых уведомлений