Official F1 для Android

Official F1 9.024-arm-G10 для Android

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Описание Official F1 9.024-arm-G10 для AndroidОписание   Скачать Official F1 9.024-arm-G10 для AndroidСКАЧАТЬ (77,29 Мб) Скриншоты Official F1 9.024-arm-G10 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Official F1 9.024-arm-G10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Official F1 9.024-arm-G10 для AndroidОтзывы (0)  
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Official F1 – данное приложение разрабатывалось для фанатов и просто любителей самых популярных гонок. Тут вы найдете самые последние новости из стана команд, прочитаете и посмотрите интервью пилотов, найдете расписание гонок, прогноз погоды в день гонки и другую интересную информацию.

Возможности приложения включают:

  • Онлайн-трансляции всех этапов Формулы 1.
  • Информация по секторам, шинам и пит-стопам.
  • Интерактивная карта с показом скорости водителя и индикатора использования DRS.
  • Анализ выхода пилота из поворотов.
  • Радио-переговоры команды и пилота.

Некоторые функции приложения становится доступными только после платной подписки.

Скриншоты Official F1:

Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости - Спорт

Отзывы о программе Official F1

Admin

Отзывов о программе Official F1 9.024-arm-G10 для Android пока нет, можете добавить...

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