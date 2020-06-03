Official F1 для Android

Official F1 11.0.1264 для Android

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Описание Official F1 11.0.1264 для AndroidОписание   Скачать Official F1 11.0.1264 для AndroidСКАЧАТЬ (35,37 Мб) Скриншоты Official F1 11.0.1264 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Official F1 11.0.1264 для AndroidСтатистика   Отзывы о Official F1 11.0.1264 для AndroidОтзывы (0)  
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Official F1 – данное приложение разрабатывалось для фанатов и просто любителей самых популярных гонок. Тут вы найдете самые последние новости из стана команд, прочитаете и посмотрите интервью пилотов, найдете расписание гонок, прогноз погоды в день гонки и другую интересную информацию.

Возможности приложения включают:

  • Онлайн-трансляции всех этапов Формулы 1.
  • Информация по секторам, шинам и пит-стопам.
  • Интерактивная карта с показом скорости водителя и индикатора использования DRS.
  • Анализ выхода пилота из поворотов.
  • Радио-переговоры команды и пилота.

Некоторые функции приложения становится доступными только после платной подписки.

Что нового в Official F1 11.0.1264 для Android?
  • календарь на 2018.
Official F1
Official F1
Official F1
Official F1
Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 551
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости - Спорт
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Отзывы о программе Official F1

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Отзывов о программе Official F1 11.0.1264 для Android пока нет, можете добавить...

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