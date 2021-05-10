PressReader для Android
|Оценка:
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|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.3.210407 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|PressReader Inc.
|Категория:
|Ньюс ридеры, новости
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 529 | Статистика
|Размер:
|30,73 Мб
|СКАЧАТЬ
PressReader - приложение, которое предоставляет доступ к любимым газетам и журналам в исходном печатном виде. Присутствует возможность сформировать собственную новостную ленту из разделов журналов и газет, любимых тем или коллекций, отобранных другими читателями, делиться понравившимися материалами в Twitter, Facebook, Google+, либо отправлять по e-mail.
Можно читать полные цифровые копии печатных изданий или их адаптированную версию, а также читать тексты в переводе, слушать аудио-версии и сохранять их на различных устройствах, после чего скачанные номера будут доступны в оффлайн-режиме.
Для доступа ко всем мировым новостям, не требуется регистрация, но если зарегистрироваться в системе PressReader (можно использовать аккаунт в Facebook, Twitter, Google+), вам станет доступна история чтения и синхронизация, а также возможность продолжить чтение с того места, на котором остановились, на любом устройстве.
Ключевые особенности:
- Поиск контента по наименованию издания, интересующей тематике, стране или предпочитаемому языку.
- Возможность читать статьи и издания с полным сохранением их оригинального печатного формата.
- Возможность читать полные версии статей из подборки в текстовом режиме с горизонтальной ориентацией для максимальной концентрации внимания.
- Возможность создавать персонализированные подборки новостей из отдельных разделов предпочитаемых вами изданий.
- Автоматическая доставка любимых изданий.
- Загрузка целых номеров для чтения в автономном режиме.
- Мгновенный перевод статей на 16 языков.
- Настройка шрифта и его размера по своему усмотрению.
- Прослушивание статей, озвученных на заказ.
- Расширенный поиск статей на выбранную тему по многочисленным новостным изданиям.
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