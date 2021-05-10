PressReader для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.3.210407 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Ньюс ридеры, новости
Загрузок (сегодня/всего):0 / 529 | Статистика
Размер:30,73 Мб
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PressReader - приложение, которое предоставляет доступ к любимым газетам и журналам в исходном печатном виде. Присутствует возможность сформировать собственную новостную ленту из разделов журналов и газет, любимых тем или коллекций, отобранных другими читателями, делиться понравившимися материалами в Twitter, Facebook, Google+, либо отправлять по e-mail.

Можно читать полные цифровые копии печатных изданий или их адаптированную версию, а также читать тексты в переводе, слушать аудио-версии и сохранять их на различных устройствах, после чего скачанные номера будут доступны в оффлайн-режиме.

Для доступа ко всем мировым новостям, не требуется регистрация, но если зарегистрироваться в системе PressReader (можно использовать аккаунт в Facebook, Twitter, Google+), вам станет доступна история чтения и синхронизация, а также возможность продолжить чтение с того места, на котором остановились, на любом устройстве.

Ключевые особенности:

  • Поиск контента по наименованию издания, интересующей тематике, стране или предпочитаемому языку.
  • Возможность читать статьи и издания с полным сохранением их оригинального печатного формата.
  • Возможность читать полные версии статей из подборки в текстовом режиме с горизонтальной ориентацией для максимальной концентрации внимания.
  • Возможность создавать персонализированные подборки новостей из отдельных разделов предпочитаемых вами изданий.
  • Автоматическая доставка любимых изданий.
  • Загрузка целых номеров для чтения в автономном режиме.
  • Мгновенный перевод статей на 16 языков.
  • Настройка шрифта и его размера по своему усмотрению.
  • Прослушивание статей, озвученных на заказ.
  • Расширенный поиск статей на выбранную тему по многочисленным новостным изданиям.
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