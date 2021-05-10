PressReader - приложение, которое предоставляет доступ к любимым газетам и журналам в исходном печатном виде. Присутствует возможность сформировать собственную новостную ленту из разделов журналов и газет, любимых тем или коллекций, отобранных другими читателями, делиться понравившимися материалами в Twitter, Facebook, Google+, либо отправлять по e-mail.

Можно читать полные цифровые копии печатных изданий или их адаптированную версию, а также читать тексты в переводе, слушать аудио-версии и сохранять их на различных устройствах, после чего скачанные номера будут доступны в оффлайн-режиме.

Для доступа ко всем мировым новостям, не требуется регистрация, но если зарегистрироваться в системе PressReader (можно использовать аккаунт в Facebook, Twitter, Google+), вам станет доступна история чтения и синхронизация, а также возможность продолжить чтение с того места, на котором остановились, на любом устройстве.

Ключевые особенности: