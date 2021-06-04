Opera News Lite для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Opera Software
|Категория:
|Ньюс ридеры, новости
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|1,7 Мб
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Opera News Lite - "облегченная" версия приложение для чтения новостей. Программа имеет малый размер (размер пакета всего приложения составляет менее 1 МБ) и потребляет мало системных ресурсов, но при этом предоставляет персонализированные, своевременные и разнообразные службы новостей. Может одновременно поддерживать более 60 разных стран и языков.
Основные возможности Opera News Lite:
- Персонализированные новости в режиме реального времени в соответствии с вашими интересами.
- Эксклюзивный оригинальный контент.
- Вкладка "Для вас" позволяет легко оставаться в курсе всего, что вам нужно в одном месте. Предлагает самые важные заголовки, местные новости и последние события по интересующим вас темам.
- Push-уведомление о последних новостях прямо на главном экране. Всегда оставайтесь в курсе того, что происходит вокруг вас.
- Актуальные футбольные новости и доступ ко всем международным соревнованиям, включая Премьер-лигу, Серию А, Ла Лигу, Бундеслигу, Лигу 1.
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