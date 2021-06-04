Opera News Lite для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Ньюс ридеры, новости
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:1,7 Мб
СКАЧАТЬ
Opera News Lite скриншот № 1
Opera News Lite скриншот № 2
Opera News Lite скриншот № 3
Opera News Lite скриншот № 4

Opera News Lite - "облегченная" версия приложение для чтения новостей. Программа имеет малый размер (размер пакета всего приложения составляет менее 1 МБ) и потребляет мало системных ресурсов, но при этом предоставляет персонализированные, своевременные и разнообразные службы новостей. Может одновременно поддерживать более 60 разных стран и языков.

Основные возможности Opera News Lite:

  • Персонализированные новости в режиме реального времени в соответствии с вашими интересами.
  • Эксклюзивный оригинальный контент.
  • Вкладка "Для вас" позволяет легко оставаться в курсе всего, что вам нужно в одном месте. Предлагает самые важные заголовки, местные новости и последние события по интересующим вас темам.
  • Push-уведомление о последних новостях прямо на главном экране. Всегда оставайтесь в курсе того, что происходит вокруг вас.
  • Актуальные футбольные новости и доступ ко всем международным соревнованиям, включая Премьер-лигу, Серию А, Ла Лигу, Бундеслигу, Лигу 1.
ТОП-сегодня раздела "Ньюс ридеры, новости"
 

скачать Ищейка VKИщейка VK 1.4

Ищейка VK - приложение для всех активных пользователей популярнейшей российской...

скачать The OlympicsThe Olympics 2.1.0

The Olympics - удобное приложение для Android, позволяющее быть в курсе самых последних новостей из...

скачать NewsCrackerNewsCracker 2.1.6

NewsCracker - удобная читалка новостей для мобильных устройств на базе Android. Присутствует...

скачать feedlyfeedly 38.0.0

feedly – лучший способ отслеживать любимые ресурсы, блоги, новостные сайты и YouTube-каналы....

скачать InstapaperInstapaper 4.3.4

Instapaper – легкий способ сохранять популярные статьи или веб-страницы и просматривать их...

скачать Premier League - Official AppPremier League - Official App 1.1.12

Бесплатное официальное Android-приложение, с помощью которого можно быть в курсе абсолютно...

Отзывы о программе Opera News Lite

Admin

Отзывов о программе Opera News Lite 2.2.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв