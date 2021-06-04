Opera News Lite - "облегченная" версия приложение для чтения новостей. Программа имеет малый размер (размер пакета всего приложения составляет менее 1 МБ) и потребляет мало системных ресурсов, но при этом предоставляет персонализированные, своевременные и разнообразные службы новостей. Может одновременно поддерживать более 60 разных стран и языков.

Основные возможности Opera News Lite: