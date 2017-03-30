GeoZilla для Android

GeoZilla 3.22.209 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание GeoZilla 3.22.209 для AndroidОписание   Скачать GeoZilla 3.22.209 для AndroidСКАЧАТЬ (38,69 Мб) Скриншоты GeoZilla 3.22.209 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика GeoZilla 3.22.209 для AndroidСтатистика   Отзывы о GeoZilla 3.22.209 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

GeoZilla - энергосберегающий бесплатный GPS трекер, который позволяет узнать точное местоположение (геолокация) вашей семьи и друзей и получать уведомления, когда они посещают или покидают определенное место. Позволяет делиться местоположениями между Андроид и другими устройствами.

Представляет собой карту от Google, на которой отмечено положение ваших контактов. Вам будет доступна геолокация и история передвижений за день любого участника вашего круга. Местоположение человека можно узнавать вручную или дождаться обновления, когда участник вашего круга сменит геолокацию.

GeoZilla обеспечивает:

  • Умный алгоритм отслеживания местоположения, который экономит потребление батареи.
    • Не обновляет геолокацию в фоновом режиме.
    • Использует режим изменения местоположения при передвижении (SCL - Significant Location Change), местоположение определяется системой с помощью мобильного сигнала от вышки связи.
    • Начинает работать только тогда, когда вы перемещаетесь.
    • Большую часть времени GPS не работает.
  • Гео-зоны (Geofencing), уведомит, когда член семьи или друг посещает/покидает указанное место (дом, школа, работа, и т.д.)
  • Удобный трекер истории передвижений показывает, где находится человек и держит в курсе всех местоположений друзей/семьи за день.
  • Приватный чат для обмена изображениями и видео.
  • Чекины с местоположением человека из Swarm и Facebook, которые автоматически отображаются на карте в GeoZilla.
  • Удобная История Передвижений:
    • При отсутствии соединения все Ваши местоположения будут сохранены и отправлены на сервер GeoZilla при появлении интернета.
    • Если не можете найти свой телефон, используйте GPS трекер, чтобы определить его местоположение на карте через устройство участника вашего круга.
    • Запросы для обновления геолокации участника круга, если он недоступен. При подключении его к интернету и получении запроса, вы будете уведомлены о новом местоположении.
    • Чекиньтесь в приложении, чтобы оповестить семью и друзей где вы и что все в порядке.
  • Поддержка TrackR Bravo.
  • Задачи, основанные на местоположении:
    • Создание задач для членов вашей семьи или себя, учитывая местоположение.
    • Управление списком покупок вместе.
    • Получение уведомлений, когда вы проезжаете определенное место.
  • Сообщает, если батарея на устройстве участника вашего круга на исходе.
Скриншоты GeoZilla:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM - Карты

Отзывы о программе GeoZilla

Admin

Отзывов о программе GeoZilla 3.22.209 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Телефония, GSM"
 

Viber 6.8.0.25 для Android

Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру. Бесплатно звоните и общайтесь, используя сети Wi-Fi или 3G/4G/EDGE. Обменивайтесь стикерами

Skype Lite 1.4.0.27613 для Android

Облегченная версия популярного мессенджера Skype Lite идеально подойдет для ограниченных сетевых подключений, поможет сэкономить деньги и трафик. Предлагает обмен сообщениями и звонками как через Skype, так и через обычную сотовую сеть

TrueCaller 7.39 для Android

TrueCaller - при помощи этого приложения вы сможете всегда узнать кто вам звонить даже если номера звонящего нет в ваших контактах

Skype 7.41.0.101 для Android

Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в сетях Wi-Fi, 3G и EDGE/GPRS. По выгодным тарифам звоните на мобильные и стационарные телефоны

2G-3G OnOff 2.2.1 для Android

2G-3G OnOff - виджет для Android, представляющий собой закладку для быстрого доступа к системным настройкам, отвечающим за переключение между режимами связи 2G и 3G

Talkray 3.131 для Android

Talkray - приложение для бесплатного и безграничного общения с друзьями и близкими Вам людьми, получившее награду "Рекомендовано Google"

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Angry Birds

World of Tanks Blitz

Фотосканер

BlaBlaCar

Angry Birds Rio

AIMP

Google Chrome

Inbox

Camera360

Angry Birds Space

Battery Doctor

X-plore

Fruit Nibblers

SoundHound

MyScore

World of Tanks Assistant

Temple Run 2

SimCity BuildIt

Angry Birds Star Wars

Drag Racing

 
 