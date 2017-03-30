Viber 6.8.0.25 для Android Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру. Бесплатно звоните и общайтесь, используя сети Wi-Fi или 3G/4G/EDGE. Обменивайтесь стикерами Skype Lite 1.4.0.27613 для Android Облегченная версия популярного мессенджера Skype Lite идеально подойдет для ограниченных сетевых подключений, поможет сэкономить деньги и трафик. Предлагает обмен сообщениями и звонками как через Skype, так и через обычную сотовую сеть TrueCaller 7.39 для Android TrueCaller - при помощи этого приложения вы сможете всегда узнать кто вам звонить даже если номера звонящего нет в ваших контактах

Skype 7.41.0.101 для Android Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в сетях Wi-Fi, 3G и EDGE/GPRS. По выгодным тарифам звоните на мобильные и стационарные телефоны 2G-3G OnOff 2.2.1 для Android 2G-3G OnOff - виджет для Android, представляющий собой закладку для быстрого доступа к системным настройкам, отвечающим за переключение между режимами связи 2G и 3G Talkray 3.131 для Android Talkray - приложение для бесплатного и безграничного общения с друзьями и близкими Вам людьми, получившее награду "Рекомендовано Google"