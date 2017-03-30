GeoZilla - энергосберегающий бесплатный GPS трекер, который позволяет узнать точное местоположение (геолокация) вашей семьи и друзей и получать уведомления, когда они посещают или покидают определенное место. Позволяет делиться местоположениями между Андроид и другими устройствами.
Представляет собой карту от Google, на которой отмечено положение ваших контактов. Вам будет доступна геолокация и история передвижений за день любого участника вашего круга. Местоположение человека можно узнавать вручную или дождаться обновления, когда участник вашего круга сменит геолокацию.
GeoZilla обеспечивает:
Умный алгоритм отслеживания местоположения, который экономит потребление батареи.
Не обновляет геолокацию в фоновом режиме.
Использует режим изменения местоположения при передвижении (SCL - Significant Location Change), местоположение определяется системой с помощью мобильного сигнала от вышки связи.
Начинает работать только тогда, когда вы перемещаетесь.
Большую часть времени GPS не работает.
Гео-зоны (Geofencing), уведомит, когда член семьи или друг посещает/покидает указанное место (дом, школа, работа, и т.д.)
Удобный трекер истории передвижений показывает, где находится человек и держит в курсе всех местоположений друзей/семьи за день.
Приватный чат для обмена изображениями и видео.
Чекины с местоположением человека из Swarm и Facebook, которые автоматически отображаются на карте в GeoZilla.
Удобная История Передвижений:
При отсутствии соединения все Ваши местоположения будут сохранены и отправлены на сервер GeoZilla при появлении интернета.
Если не можете найти свой телефон, используйте GPS трекер, чтобы определить его местоположение на карте через устройство участника вашего круга.
Запросы для обновления геолокации участника круга, если он недоступен. При подключении его к интернету и получении запроса, вы будете уведомлены о новом местоположении.
Чекиньтесь в приложении, чтобы оповестить семью и друзей где вы и что все в порядке.
Поддержка TrackR Bravo.
Задачи, основанные на местоположении:
Создание задач для членов вашей семьи или себя, учитывая местоположение.
Управление списком покупок вместе.
Получение уведомлений, когда вы проезжаете определенное место.
Сообщает, если батарея на устройстве участника вашего круга на исходе.
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