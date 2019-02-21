GetContact для Android

GetContact 4.2.0 для Android

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Описание GetContact 4.2.0 для AndroidОписание   Скачать GetContact 4.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (26,3 Мб) Скриншоты GetContact 4.2.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика GetContact 4.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о GetContact 4.2.0 для AndroidОтзывы (1)  
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Getcontact – бесплатное приложение для блокировки спама и определения звонящего, которое защитит вас от нежелательных звонков и пропустит только тех звонящих, с кем вам хочется общаться. Для работы программы необходим выход в Интернет. Такде потребуется подтвердить регистрацию с помощью принадлежащего вам номера телефона.

Основные возможности:

  • определение звонков с номеров не из вашего списка контактов;
  • предупреждение пользователя о нежелательном звонке;
  • защита в реальном времени от звонков роботов, продавцов и мошенников;
  • блокирование нежелательных звонков;
  • активация автоматической защиты, путем включения «Защиты от спама» от нежелательных звонков;
  • возможность отправить запрос другу, с которым не виделись много лет, и после принятия им запроса вы можете пообщаться.
Скриншоты GetContact:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 6 259
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM - другое
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Отзывы о программе GetContact

Владислав про GetContact 3.2.7 для Android [04-05-2018]

Программа хорошая и рабочая, разработчикам спасибо )
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