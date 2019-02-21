Viber 10.1.0.1 для Android Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру. Skype 8.37.0.98 для Android Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в GetContact 3.2.7 для Android Приложение для защиты от SMS-спама и нежелательных звонков. Благодаря более чем 990 млн записей в базе данных можно мгновенно увидеть имя и номер вызывающего

Eyecon 1.1.136 для Android Отличная альтернатива стандартной звонилке на устройствах Андроид. Это абсолютно новый подход к общению в сети и организации контактов. Приложение позволяет SMS Bot Free 5 для Android SMS Bot Free - интересная утилита для Android, которая умеет на основании определенных правил автоматически рассылать SMS-сообщения. Правила основываются на Запись звонков 1.36.3557.173 для Android Бесплатное приложение для записи телефонных разговоров. С помощью программы можно записывать исходящие и входящие звонки, добавлять выбранные номера в "белый"