Total Commander 2.72 для Android
Total Commander – популярный двухпанельный файловый менеджер теперь на Android-устройствах. Программа работает с файлами и папками (включая скрытые), с ZIP и RAR архивами, сортирует по размеру, расширению, поддерживает групповые выделения
Kingo Android Root 3.3 для Android
Kingo Root - самый простой способ получить Root-права на свое Android-устройство
WiFi File Transfer 1.0.9 для Android
WiFi File Transfer - связывает ваш телефон с ПК через WiFi соединение без необходимости в USB кабеле. Теперь вы свободно можете переносить файлы между папками двух устройств, переименовывать, удалять и т.п. с помощью встроенного файлового менеджера
ES Проводник 4.1.6.1 для Android
ES Проводник – файловый менеджер выполнит все необходимые манипуляции с локальными и сетевыми файлами. Помимо стандартных операций, присутствует возможность работы с архивами ZIP и RAR, доступ к смартфону с помощью ПК, очистка оперативной памяти
X-plore 3.92.13 для Android
X-plore – удобный и функциональный файловый менеджер с двухпанельным режимом. Операции с файлами производятся, как на устройстве, так и в облачных хранилищах или архивах. Можно просматривать текстовые файлы, фотографии или другой мультимедийный контент
Move to iOS 2.10.0 для Android
Move to iOS - фирменное приложение от Apple, которое поможет Вам комфортно "мигрировать" с Android-устройства на iOS