Yalp Store - полезная утилита для загрузки приложений из Google Play Store в виде файлов APK. Помогает скачивать, обновлять и устанавливать любые бесплатные приложения без помощи Google Play.

Представляет собой альтернативный сторонний клиент для Play Store. Теперь вам необязательно иметь Google Play и сервисы Google у себя на телефоне. Утилита не зависит от Google Services Framework, поэтому объем сервиса не увеличивается и не занимает всю свободную память смартфона.

Для запуска потребуется учетная запись Google, однако можно обойтись и единым универсальным аккаунтом Yalp.

Особенности приложения:

Ищет обновления установленных приложений.

Каждое приложение устанавливается отдельно.

Поиск приложений.

Использование предопределенной учетной записи.

Сохраняет загруженные apks в папку загрузки по умолчанию, чтобы позже вы смогли установить их в любое время.

Внимание! Если вы довольны приложением Google Play Store, это приложение вам не понадобится.