Yalp Store для Android

Yalp Store 0.12 для Android

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Описание Yalp Store 0.12 для AndroidОписание   Скачать Yalp Store 0.12 для AndroidСКАЧАТЬ (1,16 Мб) Скриншоты Yalp Store 0.12 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Yalp Store 0.12 для AndroidСтатистика   Отзывы о Yalp Store 0.12 для AndroidОтзывы (0)  
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Yalp Store - полезная утилита для загрузки приложений из Google Play Store в виде файлов APK. Помогает скачивать, обновлять и устанавливать любые бесплатные приложения без помощи Google Play.

Представляет собой альтернативный сторонний клиент для Play Store. Теперь вам необязательно иметь Google Play и сервисы Google у себя на телефоне. Утилита не зависит от Google Services Framework, поэтому объем сервиса не увеличивается и не занимает всю свободную память смартфона.

Для запуска потребуется учетная запись Google, однако можно обойтись и единым универсальным аккаунтом Yalp.

Особенности приложения:

  • Ищет обновления установленных приложений.
  • Каждое приложение устанавливается отдельно.
  • Поиск приложений.
  • Использование предопределенной учетной записи.
  • Сохраняет загруженные apks в папку загрузки по умолчанию, чтобы позже вы смогли установить их в любое время.

Внимание! Если вы довольны приложением Google Play Store, это приложение вам не понадобится.

Скриншоты Yalp Store:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРабота с файлами

Отзывы о программе Yalp Store

Admin

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