VK App 2.12 для iPhone
VK App - официальное приложение популярнейшей социальной сети ВКонтакте для iOS-устройств
OLX.ua 3.7.4 для iPhone, iPad
OLX.ua - официальный клиент для Android, который облегчает доступ к одному из самых популярных в Украине сайтов бесплатных объявлений OLX.ua
iPay 7.8 для iPad, iPhone, iPod
iPay - позволяет осуществлять различные денежные операции с Visa/Mastercard на Visa, на телефон и наоборот. Доступен перевод с карт Visa/Mastercard на карты Visa/Mastercard любого банка Мира
YouTube 12.11 для iPhone, iPad
YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное количество видеороликов со всего мира
Skype 6.34.1 для iPhone
Skype - эта популярная программа позволяет общаться в чате с любым пользователем Skype, как при помощи голоса так и при помощи текстовых сообщений. Можно звонить в любое место Планеты и не переживать ни о чем т.к. все данные надежно шифруются
Twitter 6.75.2 для iPhone, iPad
Twitter - адаптированная под iOS-устройства версия одной из самых популярных социальных сетей в мире