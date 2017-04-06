Twitch для iOS

Twitch 3.18 для iPhone, iPad

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Описание Twitch 3.18 для iPhone, iPadОписание   Скачать Twitch 3.18 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (64,94 Мб) Скриншоты Twitch 3.18 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Twitch 3.18 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Twitch 3.18 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Twitch - удобное приложение для комфортного просмотра на iPhone, iPad и iPod touch прямых трансляций любимых игр и общения с игроками, на которых подписаны.

Ключевые возможности программы:

  • Прямые трансляции и архивные записи лучших игр, игроков и событий.
  • Полноценный чат, позволяющий общаться, даже если трансляция не ведется.
  • Возможность подписаться на любимые каналы и игры.
  • Push-уведомления о начале трансляций.
  • Виджет уведомлений, позволяющий получать информацию о самых популярных и ваших любимых каналах на экране блокировки (только для iOS 8).
  • Совместимость с AirPlay и Chromecast.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Twitch:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Twitch

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