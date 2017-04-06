VK App 2.12 для iPhone VK App - официальное приложение популярнейшей социальной сети ВКонтакте для iOS-устройств OLX.ua 3.7.4 для iPhone, iPad OLX.ua - официальный клиент для Android, который облегчает доступ к одному из самых популярных в Украине сайтов бесплатных объявлений OLX.ua iPay 7.8 для iPad, iPhone, iPod iPay - позволяет осуществлять различные денежные операции с Visa/Mastercard на Visa, на телефон и наоборот. Доступен перевод с карт Visa/Mastercard на карты Visa/Mastercard любого банка Мира

YouTube 12.11 для iPhone, iPad YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное количество видеороликов со всего мира Skype 6.34.1 для iPhone Skype - эта популярная программа позволяет общаться в чате с любым пользователем Skype, как при помощи голоса так и при помощи текстовых сообщений. Можно звонить в любое место Планеты и не переживать ни о чем т.к. все данные надежно шифруются Twitter 6.75.2 для iPhone, iPad Twitter - адаптированная под iOS-устройства версия одной из самых популярных социальных сетей в мире