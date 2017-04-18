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Cornerfly для Android

Cornerfly 1.12.RC1 для Android

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Описание Cornerfly 1.12.RC1 для AndroidОписание   Скачать Cornerfly 1.12.RC1 для AndroidСКАЧАТЬ (2,74 Мб) Скриншоты Cornerfly 1.12.RC1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Cornerfly 1.12.RC1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Cornerfly 1.12.RC1 для AndroidОтзывы (0)  
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Cornerfly - небольшая утилита, которая позволит пользователям придать своим Android-устройствам модную "фишку", а именно округляет углы на экране смартфона или планшета, как например в флагманском смартфоне LG G6 или Samsung Galaxy S8. Присутствует возможность самостоятельно выбрать приложения, в которых данная опция будет активирована (по умолчанию функция работает во всех установленных приложениях и в интерфейсе стокового лаунчера).

В настройках программы есть возможность выбрать степень округления, задать цвет уголков, включать/выключать уведомления для настройки в панели уведомлений, определение полноэкранного режима, а также вручную задавать какой из уголков следует закруглить (верхний левый, верхний правый, нижний левый и нижний правый).

Скриншоты Cornerfly:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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