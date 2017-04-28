Win10Clean для Windows

Win10Clean 0.12.0

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Описание Win10Clean 0.12.0Описание   Скачать Win10Clean 0.12.0СКАЧАТЬ (355 Кб) Скриншоты Win10Clean 0.12.0Скриншоты (2)   Статистика Win10Clean 0.12.0Статистика   Отзывы о Win10Clean 0.12.0Отзывы (0)  
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Win10Clean - бесплатный и простой в эксплуатации твикер для Windows, с помощью которого можно настроить Проводник как в Windows 7, отключить такие службы, как Защитник Windows, OneDrive, DVR для игр, удалить рекламу из меню Пуск, убрать Домашнюю группу и наложить запрет на повторную установку ранее удаленных приложений.

Кроме этого можно удалять любые приложения - как сторонние, установленные пользователем, так и системные. Имеется возможность удаления приложений и из образа системы. Утилита не вносит изменения в системный реестр.

Ключевые особенности программы Win10Clean:

  • Отключение Windows Defender, OneDrive, DVR для игр.
  • Настройка внешнего вида Проводника.
  • Отключение рекламы в меню Пуск.
  • Запрет на повторную установку ранее удаленных приложений.
  • Деинсталляция любых установленных приложений, в том числе системных.
  • Возможность удаления приложений и из образа системы.
  • Не вносит изменения в системный реестр.
Скриншоты Win10Clean:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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