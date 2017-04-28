Win10Clean - бесплатный и простой в эксплуатации твикер для Windows, с помощью которого можно настроить Проводник как в Windows 7, отключить такие службы, как Защитник Windows, OneDrive, DVR для игр, удалить рекламу из меню Пуск, убрать Домашнюю группу и наложить запрет на повторную установку ранее удаленных приложений.

Кроме этого можно удалять любые приложения - как сторонние, установленные пользователем, так и системные. Имеется возможность удаления приложений и из образа системы. Утилита не вносит изменения в системный реестр.

Ключевые особенности программы Win10Clean: