Русско-немецкий словарь 2.0.46 для iPhone, iPad

Русско-немецкий словарь - это мобильный словарик для перевода слов с русского языка на немецкий. Однако доступен и обратный перевод с немецкого на русский

Dict EN-RU Free Edition 2.5 для iPhone

Dict EN-RU - Англо-русский и Русско-английский словарь, содержащий около 46 000 слов в англо-русском варианте и около 33 000 слов в русско-английском. Реализована

Русско-испанский словарь 2.0.46 для iPhone, iPad

Русско-испанский словарь - как следует из названия данное приложение представляет собой мобильный словарь для перевода слов и текста с русского языка на испанский.