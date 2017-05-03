Русско-немецкий словарь 2.0.46 для iPhone, iPad
Русско-немецкий словарь - это мобильный словарик для перевода слов с русского языка на немецкий. Однако доступен и обратный перевод с немецкого на русский
Dict EN-RU Free Edition 2.5 для iPhone
Dict EN-RU - Англо-русский и Русско-английский словарь, содержащий около 46 000 слов в англо-русском варианте и около 33 000 слов в русско-английском. Реализована
Русско-испанский словарь 2.0.46 для iPhone, iPad
Русско-испанский словарь - как следует из названия данное приложение представляет собой мобильный словарь для перевода слов и текста с русского языка на испанский.
Рифмы - Словарь русских рифм 3.2 для iPhone, iPad
Рифмы - Словарь русских рифм - генератор рифм, основанный на онлайновом сервисе подбора рифм Rifmovnik.ru, с помощью которого можно быстро подобрать нужную рифму,
Vocabla 3.4 для iPad, iPhone
Vocabla - полезное приложение для всех, кто изучает английский язык, позволяющее значительно пополнить словарный запас
Большая Советская Энциклопедия 2.0.46 для iPhone, iPad
Большая Советская Энциклопедия - приложение, в котором содержится более 95000 статей на различную тематику с описанием и разъяснением тех или иных понятий