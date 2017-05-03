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ВикиСлово - Русский Толковый Словарь и Слово Дня для iOS

ВикиСлово - Русский Толковый Словарь и Слово Дня 1.2 для iPhone, iPad

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Описание ВикиСлово - Русский Толковый Словарь и Слово Дня 1.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать ВикиСлово - Русский Толковый Словарь и Слово Дня 1.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (15,72 Мб) Скриншоты ВикиСлово - Русский Толковый Словарь и Слово Дня 1.2 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика ВикиСлово - Русский Толковый Словарь и Слово Дня 1.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о ВикиСлово - Русский Толковый Словарь и Слово Дня 1.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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ВикиСлово — продвинутая читалка Русского Викисловаря, самого полного универсального словаря русского языка на сегодняшний день (более 300 тыс. статей). Здесь вы найдёте всё о любом слове: толкование и грамматическое описание, синонимы и антонимы, фразеологизмы, примеры употребления, этимологию и многое другое. Словарь ежедневно пополняется и улучшается.

Возможности программы:

  • Улучшенная структура статей: компактный и полный вид. Скрыто всё отвлекающее и второстепенное (переводы, пустые зоны, технические сообщения Викисловаря).
  • Выбор словарных зон для просмотра (формы слова, синонимы, примеры, фразы и т.п.).
  • Мини-карточки для слов и фраз из текста статьи. Слова могут быть в любой форме. Тап по миникарточке открывает новую статью.
  • Произношение любого слова или фразы (синтез речи).
  • Умный поиск слов и фраз. Фильтрация статей на других языках (частично) и статей с обсценной лексикой.
  • История поиска. Статьи, просмотренные ранее, доступны без интернета.
  • Слово дня - отличная возможность узнавать каждый день что-то новое о русском языке.
  • Простая навигация для управления программой одной рукой.
  • Вызов из других программ. Слово из буфера обмена. Режимы Slide Over и Split View на iPad.
  • Экономия трафика (по сравнению с web-версией Викисловаря).
  • Нет рекламы.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты ВикиСлово - Русский Толковый Словарь и Слово Дня:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыСловари - Словари - другое
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