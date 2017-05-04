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Battle Bay для Android

Battle Bay 2.2.14240 для Android

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Описание Battle Bay 2.2.14240 для AndroidОписание   Скачать Battle Bay 2.2.14240 для AndroidСКАЧАТЬ (52,97 Мб) Скриншоты Battle Bay 2.2.14240 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Battle Bay 2.2.14240 для AndroidСтатистика   Отзывы о Battle Bay 2.2.14240 для AndroidОтзывы (0)  
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Battle Bay – создатели Angry Birds предлагают попробовать захватывающие битвы на морских волнах.

В этот раз вам нужно выбрать корабль, установить на него дополнительное вооружение и отравиться на морскую арену для охоты за соперниками. Стратегические планы и стиль игры на бой играют важную роль: в категориях «Защитник»,  «Стрелок», «Лихач» и «Ремонтник» находятся корабли с различными особенностями.

Корабли можно улучшать, оснащать их дополнительными пушками, торпедами минами, увеличивать их скорость и прочность. Выполняйте задания, достижения, участвуйте в турнирах и получайте дополнительные бонусы для улучшений.

В игре участвуют 2 команды по 5 человек. Задача состоит в захвате Контрольной точки или в победе над всеми соперниками. Комбинация различных кораблей в одной команде значительно повысит шанс на победу в схватке.

Скриншоты Battle Bay:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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