Plus Messenger для Android

Plus Messenger 3.18.0.2 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Plus Messenger 3.18.0.2 для AndroidОписание   Скачать Plus Messenger 3.18.0.2 для AndroidСКАЧАТЬ (16,67 Мб) Скриншоты Plus Messenger 3.18.0.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Plus Messenger 3.18.0.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Plus Messenger 3.18.0.2 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Plus Messenger - приложение для обмена мгновенными сообщениями, использующее Telegram API, которое предлагает пользователю высокую скорость работы, полностью настраиваемый интерфейс, шифрование сообщений с возможностью программирования на самоуничтожение переписки на всех устройствах, а также надежность и безопасность.

Ключевые особенности программы:

  • Кастомизация интерфейса (смена цвета, размера текста, иконок, аватарок, заголовков и пр.).
  • Создание собственных тем оформления.
  • Конфиденциальность (скрытие номера телефона).
  • Отображение системных emoji.
  • Настройка сжатия при отправке видео.
  • Отображения аватарок в сообщениях.
  • Администраторы групп отображаются в профилях групп.
  • Смена обоев непосредственно в экране чата.
  • Опция установки беззвучного режима для пользователя или группы непосредственно в основном экране.
  • Возможность делиться аудиофайлами из экрана чата.
  • Опция добавления пользователя непосредственно в экране чата.
Скриншоты Plus Messenger:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
ТОП-сегодня раздела "ICQ, чаты, пейджеры"
 

Viber 6.8.5.15 для Android

Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру.

Telegram 3.18.1 для Android

Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и простота использования. Приложение синхронизируется со всеми вашими

Facebook Messenger 116.0.0.18.70 для Android

Facebook Messenger – фирменный мессенджер социальной сети позволяет пользователям еще быстрее и удобнее общаться с родственниками и друзьями. Обменивайтесь

WhatsApp 2.17.79 для Android

WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими. Делитесь друг с другом текстовыми сообщениями, фотографиями, видео,

Skype 7.45.0.598 для Android

Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в

Мобильный Агент Mail.Ru 6.11(4670) для Android

Мобильный Агент Mail.Ru – видеочат и обмен сообщениями в одном приложении. Осуществляйте звонки за границу по выгодным тарифам, обменивайтесь стикерами, смайлами,

скачать Adguard

Отзывы о программе Plus Messenger

Admin

Отзывов о программе Plus Messenger 3.18.0.2 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 