drupe для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Drupe
|Категории:
|Блоги, социальные сети - ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 1 019 | Статистика
|Размер:
|32,59 Мб
|СКАЧАТЬ
drupe - отличное приложение для объединения в одну адресную книгу всех Ваших контактов из разнообразных сервисов обмена сообщениями. В настоящее время практически любой пользователь мобильного устройства на базе Android имеет аккаунт в приложениях для чат-общения, и зачастую не в одном, а нескольких: Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Hangouts, Line, SMS и другие.
Для каждого сервиса существует своя адресная книга, и чтобы написать сообщение, приходится каждый раз открывать новое приложение и искать там своего собеседника. Приложение drupe призвано значительно упростить работу с контактами, соединяя в едином интерфейсе данные из всех сервисов обмена сообщениями.
Теперь если захотите связаться с кем-нибудь, то достаточно будет просто перетащить его контакт в приложение drupe. При этом не надо ничего заполнять или писать - все действия осуществляются простым перемещением пальца по экрану девайса. Кроме того, с помощью drupe можно отслеживать все входящие сообщения и события в одном месте: журнал звонков, SMS-ки, WhatsApp, Facebook и другое, что очень удобно и значительно экономит время.
Одним словом, с drupe Вы всегда будете знать, как лучше всего и быстрее достучаться до адресата.
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Admin
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