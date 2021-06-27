drupe для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Блоги, социальные сети - ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):4 / 1 019 | Статистика
Размер:32,59 Мб
СКАЧАТЬ
drupe скриншот № 2
drupe скриншот № 3
drupe скриншот № 4

drupe - отличное приложение для объединения в одну адресную книгу всех Ваших контактов из разнообразных сервисов обмена сообщениями. В настоящее время практически любой пользователь мобильного устройства на базе Android имеет аккаунт в приложениях для чат-общения, и зачастую не в одном, а нескольких: Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Hangouts, Line, SMS и другие.

Для каждого сервиса существует своя адресная книга, и чтобы написать сообщение, приходится каждый раз открывать новое приложение и искать там своего собеседника. Приложение drupe призвано значительно упростить работу с контактами, соединяя в едином интерфейсе данные из всех сервисов обмена сообщениями.

Теперь если захотите связаться с кем-нибудь, то достаточно будет просто перетащить его контакт в приложение drupe. При этом не надо ничего заполнять или писать - все действия осуществляются простым перемещением пальца по экрану девайса. Кроме того, с помощью drupe можно отслеживать все входящие сообщения и события в одном месте: журнал звонков, SMS-ки, WhatsApp, Facebook и другое, что очень удобно и значительно экономит время.

Одним словом, с drupe Вы всегда будете знать, как лучше всего и быстрее достучаться до адресата.

ТОП-сегодня раздела "Блоги, социальные сети"
 

скачать BOOMBOOM 4.2.4749

Аудиоплеер для любителей слушать и загружать музыку в соцсетях ВКонтакте и...

скачать ПопутчикПопутчик 2.95

Попутчик - отличное приложение, которое поможет водителям и пассажирам найти друг друга...

скачать Facebook LiteFacebook Lite 255.0.0.8.119

Facebook заботится о пользователях с недостаточно быстрым интернетом и устройствами с...

скачать InstagramInstagram 191.1.0.41.124

Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг...

скачать FacebookFacebook 323.0.0.43.119

Facebook – социальная сеть не нуждается в представлении, так как ее аудитория составляет...

скачать ClubhouseClubhouse 0.1.3

Мобильное приложение, благодаря которому можно в любое время выходить в Интернет, чтобы...

Отзывы о программе drupe

Admin

Отзывов о программе drupe 3.4.8 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв