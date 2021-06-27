drupe - отличное приложение для объединения в одну адресную книгу всех Ваших контактов из разнообразных сервисов обмена сообщениями. В настоящее время практически любой пользователь мобильного устройства на базе Android имеет аккаунт в приложениях для чат-общения, и зачастую не в одном, а нескольких: Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Hangouts, Line, SMS и другие.

Для каждого сервиса существует своя адресная книга, и чтобы написать сообщение, приходится каждый раз открывать новое приложение и искать там своего собеседника. Приложение drupe призвано значительно упростить работу с контактами, соединяя в едином интерфейсе данные из всех сервисов обмена сообщениями.

Теперь если захотите связаться с кем-нибудь, то достаточно будет просто перетащить его контакт в приложение drupe. При этом не надо ничего заполнять или писать - все действия осуществляются простым перемещением пальца по экрану девайса. Кроме того, с помощью drupe можно отслеживать все входящие сообщения и события в одном месте: журнал звонков, SMS-ки, WhatsApp, Facebook и другое, что очень удобно и значительно экономит время.

Одним словом, с drupe Вы всегда будете знать, как лучше всего и быстрее достучаться до адресата.