VRMark - тестовый пакет, который предназначен для оценки производительности ПК в виртуальной реальности. Требования к производительности для игр VR намного выше, чем для обычных игр для ПК. Поэтому если вы всерьез размышляете о приобретении HTC Vive или Oculus Rift, лучше заранее узнать готовность вашего компьютера к воспооизведению VR-контента.

Приложение включает в себя два теста для оценки производительности системы - Orange Room и Blue Room. Тест VRMark Orange Room показывает высокий уровень детализации, который может быть достигнут на ПК, который соответствует рекомендуемым аппаратным требованиям для HTC Vive и Oculus Rift.

Blue Room более требователен к производительности ПК, предоставляет ещё более высокий уровень детализации и позволяет определить обладает ли ПК достаточным запасом прочности для шлемов виртуальной реальности следующего поколения.

Для запуска тестов наличие шлема виртуальной реальности не требуется. Кроме результата, тесты показывают также и сравнение испытуемого ПК с некими эталонными вариантами.