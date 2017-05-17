VRMark для Windows

VRMark 1.1.1272

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание VRMark 1.1.1272Описание   Скачать VRMark 1.1.1272СКАЧАТЬ (1006 Мб) Скриншоты VRMark 1.1.1272Скриншоты (5)   Статистика VRMark 1.1.1272Статистика   Отзывы о VRMark 1.1.1272Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

VRMark - тестовый пакет, который предназначен для оценки производительности ПК в виртуальной реальности. Требования к производительности для игр VR намного выше, чем для обычных игр для ПК. Поэтому если вы всерьез размышляете о приобретении HTC Vive или Oculus Rift, лучше заранее узнать готовность вашего компьютера к воспооизведению VR-контента.

Приложение включает в себя два теста для оценки производительности системы - Orange Room и Blue Room. Тест VRMark Orange Room показывает высокий уровень детализации, который может быть достигнут на ПК, который соответствует рекомендуемым аппаратным требованиям для HTC Vive и Oculus Rift.

Blue Room более требователен к производительности ПК, предоставляет ещё более высокий уровень детализации и позволяет определить обладает ли ПК достаточным запасом прочности для шлемов виртуальной реальности следующего поколения.

Для запуска тестов наличие шлема виртуальной реальности не требуется. Кроме результата, тесты показывают также и сравнение испытуемого ПК с некими эталонными вариантами.

Скриншоты VRMark:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
ТОП-сегодня раздела "Диагностика, тесты"
 

EVEREST Ultimate Edition 5.50

EVEREST Ultimate Edition - одно из лучших приложений для диагностики, тестирования и анализа конфигурации компьютера. Предоставляет подробную информацию об

CPU-Z 1.79

CPU-Z - небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об основных устройствах в системе: процессоре, оперативной памяти, материнской

FurMark 1.19.0.0

FurMark - мощный инструмент, который будет в первую очередь полезен оверклокерам, позволяющий осуществлять стресс-тестирование видеокарт совместимых с API OpenGL,

AIDA64 Extreme Edition 5.90.4200 / 5.90.4235 beta

AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения тестирования отдельных его компонентов, как например процессор,

NVIDIA Inspector 1.9.7.7

NVIDIA Inspector - небольшая бесплатная программа, при помощи которой пользователь получает доступ к всевозможной информации об установленных в системе графических

GPU-Z 1.20.0

GPU-Z - отличная утилита для просмотра разнообразной информации о видеокарте и ее графическом процессоре, например модель, версия BIOS, номер ревизии чипа, поддержка

скачать Adguard

Отзывы о программе VRMark

Admin

Отзывов о программе VRMark 1.1.1272 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 