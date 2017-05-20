Turbo VPN для Android

Turbo VPN 1.7.9 для Android

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Описание Turbo VPN 1.7.9 для AndroidОписание   Скачать Turbo VPN 1.7.9 для AndroidСКАЧАТЬ (6,92 Мб) Скриншоты Turbo VPN 1.7.9 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Turbo VPN 1.7.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Turbo VPN 1.7.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Turbo VPN - бесплатный и быстрый в работе VPN клиент для Android, благодаря которому можно легко обойти блокировки различных сайтов, безопасно пользоваться публичными Wi-Fi точками доступа и защитить приватные данные.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно выбрать вручную страну, гдн находится прокси-сервер (по умолчанию программа выбирает сервер с большей скоростью подключения), после чего утилита установит защищенное Интернет-подключение.

Присутствует шифрование данных с помощью протоколов OpenVPN (UDP / TCP), а также может поддерживается работа с любыми типа соединения Wi-Fi, LTE, 3G и пр.

Ключевые особенности программы:

  • Высокая скорость подключения.
  • Простота в использовании.
  • Большой выбор доступных прокси-серверов.
  • Обход брандмауэров.
  • Обход блокировки сайтов.
  • Возможность безопасного использования публичными Wi-Fi точками доступа.
  • Поддержка любых типов соединения, включая Wi-Fi, LTE, 3G и пр.
  • Шифрование данных с использованием протоколов OpenVPN (UDP / TCP).

 

Скриншоты Turbo VPN:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)14 / 14
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Turbo VPN

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