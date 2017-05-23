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friGate для Windows

friGate 2.2.1.1 для Chrome, Opera, Firefox

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Описание friGate 2.2.1.1 для Chrome, Opera, FirefoxОписание   Скачать friGate 2.2.1.1 для Chrome, Opera, FirefoxСКАЧАТЬ (119 Кб) Скриншоты friGate 2.2.1.1 для Chrome, Opera, FirefoxСкриншоты (3)   Статистика friGate 2.2.1.1 для Chrome, Opera, FirefoxСтатистика   Отзывы о friGate 2.2.1.1 для Chrome, Opera, FirefoxОтзывы (0)  
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friGate - удобное расширение для популярных веб-браузеров Google Chrome, Opera и Mozilla Firefox, которое представляет собой простой в использовании VPN-клиент, благодаря которому пользователь сможет безопасно и анонимно посещать любые ресурсы в сети Интернет.

Данный плагин автоматически определяет скорость доступа к сайту, и при наличии каких-либо проблем с скоростью доступа, для этого сайта включается прокси, который ускоряет доступ и шифрует весь трафик.

Ключевые особенности программы:

  • Соединение происходит по зашифрованному тоннелю, что значительно повышает безопасность.
  • Весь трафик проходящий через прокси идет по протоколу HTTP/2, что значительно ускоряет загрузку сайтов.
  • Расширение дает возможность сменить внешний IP, что помогает сменить страну локации и позволяет обойти гео ограничения сайта.
Скриншоты friGate:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 8
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
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