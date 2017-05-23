friGate - удобное расширение для популярных веб-браузеров Google Chrome, Opera и Mozilla Firefox, которое представляет собой простой в использовании VPN-клиент, благодаря которому пользователь сможет безопасно и анонимно посещать любые ресурсы в сети Интернет.
Данный плагин автоматически определяет скорость доступа к сайту, и при наличии каких-либо проблем с скоростью доступа, для этого сайта включается прокси, который ускоряет доступ и шифрует весь трафик.
Ключевые особенности программы:
Соединение происходит по зашифрованному тоннелю, что значительно повышает безопасность.
Весь трафик проходящий через прокси идет по протоколу HTTP/2, что значительно ускоряет загрузку сайтов.
Расширение дает возможность сменить внешний IP, что помогает сменить страну локации и позволяет обойти гео ограничения сайта.