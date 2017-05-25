CCleaner 5.30.6065
CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря
CCleaner Portable 5.30.6065
CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора
Vit Registry Fix 9.5.9 Free
Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших данных, который обладает мощным автоматическим средством сканирования и
HDD Low Level Format Tool 4.40
Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных производителей (с интерфейсами S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, Firewire) и Flash
Revo Uninstaller 2.0.3
Revo Uninstaller - бесплатное приложение для корректной деинсталляции программ из операционной системы. Кроме этого помогает пользователю очистить систему от
Wise Disk Cleaner 9.48 build 668 Free
Wise Disk Cleaner - инструмент для полной очистки жестких дисков от скопившегося системного мусора. Присутствует возможность удалять ненужные файлы в автоматическом