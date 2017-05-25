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5 DeleteOldFiles (GUI версия) - версия программы DeleteOldFiles c пользовательским графическим интерфейсом, которая предназначена для автоматического удаления старых файлов на ПК под управлением ОС Windows. Пользователь с помощью GUI интерфейса создает XML файл, в котором формирует необходимое количество конфигураций. Затем запускает процесс удаления файлов с помощью управляющего интерфейса либо выгружает команду в *.bat файл, который можно запускать как в ручном так и в автоматическом режиме через «планировщик заданий Windows». Возможности программы: Поддержка всего семейства операционной системы Windows.

Возможность сохранять множество конфигураций в одном XML файле.

Запуск обработки файла конфигураций как из интерфейса программы так и из командной строки.

Выполнение обработки как единичной конфигурации так и всех конфигураций XML файла.

Поддержка трех режимов удаления файлов по дате создания, по дате изменения и по дате открытия.

Фильтрация удаляемых файлов по маске.

Поддержка логирования удаленных файлов.

Использование корзины для удаления файлов.

Использование предварительного просмотра удаляемых файлов.

Исключение файлов по маске из списка удаляемых объектов.

Исключение директорий из списка удаляемых объектов.

Исключение файлов из списка удаляемых объектов, дата изменения которых меньше заданного интервала.

Исключение файлов из списка удаляемых объектов, дата открытия которых меньше заданного интервала.

Создание командных(.bat) файлов. DeleteOldFiles для Windows