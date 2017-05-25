DeleteOldFiles (GUI версия) для Windows

DeleteOldFiles (GUI версия) 4.0.3

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Описание DeleteOldFiles (GUI версия) 4.0.3Описание   Скачать DeleteOldFiles (GUI версия) 4.0.3СКАЧАТЬ (1,4 Мб) Скриншоты DeleteOldFiles (GUI версия) 4.0.3Скриншоты (4)   Статистика DeleteOldFiles (GUI версия) 4.0.3Статистика   Отзывы о DeleteOldFiles (GUI версия) 4.0.3Отзывы (0)  
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DeleteOldFiles (GUI версия) - версия программы DeleteOldFiles c пользовательским графическим интерфейсом, которая предназначена для автоматического удаления старых файлов на ПК под управлением ОС Windows.

Пользователь с помощью GUI интерфейса создает XML файл, в котором формирует необходимое количество конфигураций. Затем запускает процесс удаления файлов с помощью управляющего интерфейса либо выгружает команду в *.bat файл, который можно запускать как в ручном так и в автоматическом режиме через «планировщик заданий Windows».

Возможности программы:

  • Поддержка всего семейства операционной системы Windows.
  • Возможность сохранять множество конфигураций в одном XML файле.
  • Запуск обработки файла конфигураций как из интерфейса программы так и из командной строки.
  • Выполнение обработки как единичной конфигурации так и всех конфигураций XML файла.
  • Поддержка трех режимов удаления файлов по дате создания, по дате изменения и по дате открытия.
  • Фильтрация удаляемых файлов по маске.
  • Поддержка логирования удаленных файлов.
  • Использование корзины для удаления файлов.
  • Использование предварительного просмотра удаляемых файлов.
  • Исключение файлов по маске из списка удаляемых объектов.
  • Исключение директорий из списка удаляемых объектов.
  • Исключение файлов из списка удаляемых объектов, дата изменения которых меньше заданного интервала.
  • Исключение файлов из списка удаляемых объектов, дата открытия которых меньше заданного интервала.
  • Создание командных(.bat) файлов.
Скриншоты DeleteOldFiles (GUI версия):

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска
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