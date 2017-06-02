AzTorrent для Windows

AzTorrent 0.8.9 build 22 Beta

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Описание AzTorrent 0.8.9 build 22 BetaОписание   Скачать AzTorrent 0.8.9 build 22 BetaСКАЧАТЬ (9,4 Мб) Скриншоты AzTorrent 0.8.9 build 22 BetaСкриншоты (4)   Статистика AzTorrent 0.8.9 build 22 BetaСтатистика   Отзывы о AzTorrent 0.8.9 build 22 BetaОтзывы (0)  
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AzTorrent - удобный торрент-клиент, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для поиска и загрузки файлов.

Присутствует встроенный плеер, с помощью которого можно смотреть фильмы не дожидаясь их окончательной загрузки, имеется возможность задавать приоритет скачивания, создавать резервные копии, импортировать торренты из других клиентов и многое другое.

Ключевые особенности программы:

  • Отстутсвие рекламы.
  • Защита личных данных.
  • Встроенный проигрыватель.
  • Скачивание файлов в любое удобное время.
  • Наличие функции докачки файлов.
  • Отсутствие ограничений на объем информации.
  • Возможность создания резервных копий.
  • Импорт торрентов из других клиентов.
Скриншоты AzTorrent:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 6
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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