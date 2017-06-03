Турбоскан Free 1.4.0 для Android Турбоскан Free - удобное приложение для Android, благодаря которому можно быстро и легко сканировать документы, чеки, фотографии, визитки и пр., после чего FineScanner 1.8.256 для Android FineScanner – приложение превращает Android-устройство в портативный сканер документов. Создавайте электронные копии документов, где бы вы ни находились, в офисе или Aflatum 2.0.47 для Android Aflatum - это облачное приложения для организации труда адвокатов и юристов. Современные технологии позволяют профессионалу вести делопроизводство, планировать время

Contact:Finder Lite 2.4.1 для Android Contact:Finder Lite - утилита для поиска людей по таким данным, как фамилия, имя, адрес e-mail, номер телефона, название компании. Поиск производится в интернете в Universal Copy 1.4.2 для Android Universal Copy - простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно без проблем копировать практически любую текстовую информацию в буфер обмена a12Keys 1.09 для Android a12Keys - экранная клавиатура для коммуникаторов, работающих под управлением ОС Google Android. Поддерживается два режима: 12-клавишная и QWERTY-клавиатура.