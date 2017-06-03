Adobe Scan для Android

Adobe Scan 17.05.31 для Android

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Описание Adobe Scan 17.05.31 для AndroidОписание   Скачать Adobe Scan 17.05.31 для AndroidСКАЧАТЬ (23,11 Мб) Скриншоты Adobe Scan 17.05.31 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Adobe Scan 17.05.31 для AndroidСтатистика   Отзывы о Adobe Scan 17.05.31 для AndroidОтзывы (0)  
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Adobe Scan - бесплатное приложение, которое превращает ваше устройство в мощный портативный сканер с функцией автоматического распознавания текста, благодаря чему можно быстро и легко преобразовать любые материалы, например квитанции, заметки, документы, изображения, визитные карточки, лекционные доски и пр.

Пользоваться программой очень просто - достаточно сфотографировать любые документы, после чего можно редактировать цифровые копии или сохранить в PDF заметки, причем отсканированные изображения автоматически синхронизируются через Adobe Document Cloud и доступны на любом устройстве, будь то смартфон, планшет или персональный компьютер.

Ключевые особенности программы:

  • Высокая точность сканирования.
  • Автоматическое определение границ документа и увеличение четкости отсканированного контента.
  • Фотографирование форм, квитанций, заметок и визитных карточек, сканирование документов с несколькими страницами и сохранение их как PDF одним касанием экрана.
  • Ретуширование отсканированных материалов и фотографий из фотопленки.
  • Выбор цвета, обрезка изображений, просмотр, поворачивание материалов, изменение их порядка и пр.
  • Преобразование отсканированных документов в высококачественные файлы Adobe PDF с возможностью использования текста после распознавания.
  • Механизм оптического распознавания символов (OCR).
  • Сохранение отсканированных документов в Adobe Document Cloud.
  • Интеграция с различными сервисами для работы с документами (Microsoft Office и др.).
Скриншоты Adobe Scan:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Adobe Scan

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