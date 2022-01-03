Trello для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2021.17.16645-production | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Французский
|Разработчик:
|Trello, Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 173 | Статистика
|Размер:
|61,18 Мб
|СКАЧАТЬ
Trello - удобное приложение для работы над групповыми проектами, с помощью которого можно легко организовать персональную работу или работу небольшой команды. Все задачи представлены в виде карточек (стикеров). Присутствует отображение нескольких одновременно запущенных проектов, их состояние, цель, конечная дата выполнения и пр.
В каждой отдельно взятой задаче можно проводить обсуждения, добавлять файлы, менять сроки исполнения, задавать метки, назначать исполнителей и др. Причем вносимые изменения видны всем членам рабочей команды в реальном времени. Программа будет полезна для небольших стартапов и проектов.
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Добавлена возможность запрашивать доступ к доскам.
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Добавлена кнопка в виде списка для создания карточки (в качестве обложки устанавливается прикрепленное изображение).
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