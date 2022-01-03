Trello для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2021.17.16645-production | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Французский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 173 | Статистика
Размер:61,18 Мб
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Trello - удобное приложение для работы над групповыми проектами, с помощью которого можно легко организовать персональную работу или работу небольшой команды. Все задачи представлены в виде карточек (стикеров). Присутствует отображение нескольких одновременно запущенных проектов, их состояние, цель, конечная дата выполнения и пр.

В каждой отдельно взятой задаче можно проводить обсуждения, добавлять файлы, менять сроки исполнения, задавать метки, назначать исполнителей и др. Причем вносимые изменения видны всем членам рабочей команды в реальном времени. Программа будет полезна для небольших стартапов и проектов.

Что нового в Trello 2021.17.16645-production?

  • Добавлена возможность запрашивать доступ к доскам.

  • Добавлена кнопка в виде списка для создания карточки (в качестве обложки устанавливается прикрепленное изображение).

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