Trello - удобное приложение для работы над групповыми проектами, с помощью которого можно легко организовать персональную работу или работу небольшой команды. Все задачи представлены в виде карточек (стикеров). Присутствует отображение нескольких одновременно запущенных проектов, их состояние, цель, конечная дата выполнения и пр.

В каждой отдельно взятой задаче можно проводить обсуждения, добавлять файлы, менять сроки исполнения, задавать метки, назначать исполнителей и др. Причем вносимые изменения видны всем членам рабочей команды в реальном времени. Программа будет полезна для небольших стартапов и проектов.