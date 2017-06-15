Фильтр синего света - полезное приложение для Android, которое позволяет предотвратить усталость глаз при ночном чтении с мобильного устройства.

Если вы не можете уснуть, при долгом просмотре видео или чтении с экрана телефона или планшета, то причина кроется в лучах синего цвета. Синие лучи видимого спектра (380-550 нм), испускаемые экранами телефонов и планшетов, влияют на суточные ритмы человека.

Исследования показали, что воздействие лучей синего цвета серьёзно влияет на нейроны сетчатки и замедляет выработку мелатонина, гормона, отвечающего за суточные ритмы. Доказано, что уменьшение воздействия синих лучей на человека очень благотворно влияет на сон.

Фильтр синего света используется для уменьшения синего света путём регулировки экрана для естественного цвета. Переключение экрана в ночной режим может облегчит напряжение ваших глаз, и они будут чувствовать легкость во время ночного чтения. Кроме того, фильтр синего света защитит ваши глаза и поможет вам спать легко.

Особенности программы: