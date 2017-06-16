ZenMate VPN для Windows

ZenMate VPN 3.0.0.14

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Описание ZenMate VPN 3.0.0.14Описание   Скачать ZenMate VPN 3.0.0.14СКАЧАТЬ (3,83 Мб) Скриншоты ZenMate VPN 3.0.0.14Скриншоты (2)   Статистика ZenMate VPN 3.0.0.14Статистика   Отзывы о ZenMate VPN 3.0.0.14Отзывы (0)  
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ZenMate VPN - бесплатный и простой в использовании VPN-клиент для Windows, который обеспечивает надежную защиту и безопасность компьютера пользователя.

Приложение предлагает абсолютную анонимность в сети Интернет, защиту персональных данных, шифрование трафика, а также доступ к глобальной сети прокси серверов, благодаря чему можно быстро переключать свою геолокацию и тем самым игнорировать любые региональные ограничения и блокировки.

Возможности приложения:

  • Простой десктопный VPN-клиент.
  • Запуск из панели задач.
  • Автоматическая активизация VPN-клиента, когда вы выходите в интернет.
  • Серфинг через глобальную сеть защищенных серверов.
  • Мощный VPN с шифрованием для PC.
  • Защита сетевого подключения и ПК от мошенничества в интернете.
  • Анонимность и защита персональных данных.
  • Шифрование трафика.
  • Анонимный доступ без ограничений.
  • Доступ к глобальной сети прокси серверов.
  • Возможность быстро переключать текущую геолокацию.
Скриншоты ZenMate VPN:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 7
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
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