Armor Inspector - незаменимое приложение каждого уважающего себя танкиста, с помощью которого можно досконально исследовать более 300 танков, узнать детальную информацию о каждой группе брони на танке, а также включить отображение шанса на пробитие любого танка из выбранного орудия. Узнай куда сможешь пробить любой танк своим орудием, и куда смогут пробить тебя. В приложении имеется несколько режимов:

режим Рентген - позволяет узнать номинальную толщину каждой группы брони и расположение модулей и экипажа.

режим Дуэль - позволяет оценить шансы против противника в схватке один на один (необходимо выбрать два танка).

режим Таран - позволяет оценить насколько хорош танк при таране.

Ключевые особенности программы:

Версия игры PC, Console или Blitz выбирается в настройках приложения.

Язык приложения выбирается на основании системных настроек.

Карта урона от ОФ снаряда строится постоянно. Чем дольше картинка неподвижна, тем точнее результат.

Возможность отображения модели танка с использованием HD текстур.

Также присутствует возможность подключить свой игровой аккаунт, благодаря чему можно выбирать танки из ангара и использовать другие функции.