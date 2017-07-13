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Футурама: Миры Будущего для Android

Футурама: Миры Будущего 1.2.2 для Android

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Описание Футурама: Миры Будущего 1.2.2 для AndroidОписание   Скачать Футурама: Миры Будущего 1.2.2 для AndroidСКАЧАТЬ (78,47 Мб) Скриншоты Футурама: Миры Будущего 1.2.2 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Футурама: Миры Будущего 1.2.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Футурама: Миры Будущего 1.2.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Футурама: Миры Будущего – в игре вы встретите персонажей популярного мультсериала Футурама и получите возможность построить собственный Нью-Йорк.

Фрай, Лила, Бендер, Зольдберг и другие герои готовы исследовать Вселенную, путешествовать между планетами и вступать в сражения с враждебными инопланетянами. Открывайте новые костюмы для своих персонажей и развивайте их с каждым повышением уровня. Найдите все древние артефакты, продвигаясь по сюжету, и спасите всех жителей от надвигающейся опасности. 

Сюжетная линий написана сценаристом мультсериала Футурама Дэвидом Коэном и создателем The Simpsons Мэттом Гроунингом. На протяжении игры вас будут окружать забавные ситуации и диалоги. 

Скриншоты Футурама: Миры Будущего:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКвесты, Adventure - Ролевые, RPG - другое
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Отзывы о программе Футурама: Миры Будущего

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