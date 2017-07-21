InShot для Android

InShot 1.440.163 для Android

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Описание InShot 1.440.163 для AndroidОписание   Скачать InShot 1.440.163 для AndroidСКАЧАТЬ (20,67 Мб) Скриншоты InShot 1.440.163 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика InShot 1.440.163 для AndroidСтатистика   Отзывы о InShot 1.440.163 для AndroidОтзывы (0)  
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InShot - бесплатное приложение, которое объединяет в себе все необходимые инструменты для обработки фото и видео. Присутствует возможность редактировать фото для Инстаграмма, добавлять музыку и эффекты для видео на YouTube, добавлять стикеры, обрезать видео или создавать размытый фон всего одним нажатие пальца и многое другое.

Основные возможности:

  • Редактирование фото и видео.
  • Возможность обрезать видео, вырезать / удалять фрагменты видео.
  • Размытие границ для фото и видео на Instagram.
  • Цветные границы.
  • Перемещение видео / фото внутри квадрата.
  • Добавлять свою собственную музыку к видео, как mp3-файлы, так и прочие форматы.
  • Синхронизация звука и видео по временной шкале.
  • Добавление текста на видео и фото.
  • Добавление смайликов на фото.
  • Огромное количество разнообразных фото и видео фильтров.
  • Поддержка 1080P видео.
  • Возможность поделиться результатом с друзьями в с Facebook, Instagram и пр.
Скриншоты InShot:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе InShot

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