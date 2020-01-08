Vinci - ближайший конкурент нашумевшего приложения Prisma, созданный при непосредственной поддержке социальной сети ВКонтакте, и представляющий собой бесплатный инструмент для автоматического улучшения изображений, которое достигается путем применения разнообразных художественных стилей к фотографиям.

При обработке снимков используются нейронные сети и искусственный интеллект. Пользователю доступно пару десятков фильтров для мгновенной обработки изображений, имитирующих стили известных художников. Причем некоторые из них названы в честь самих художников, например, Кандинского и Малевича, а один из эффектов носит название Prisma.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно сделать фото при помощи встроенной камеры или выбрать любое изображение из памяти смартфона, и применить к нему один из предоставленных стилей. Также стоит отметить практически молниеносную скорость работы по сравнению с Prisma. Результатом можно поделиться с друзьями в Instagram, VK, Facebook и других сервисах.

Ключевые особенности Vinci: