Vinci для Android

Vinci 2.2 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Vinci 2.2 для AndroidОписание   Скачать Vinci 2.2 для AndroidСКАЧАТЬ (39,31 Мб) Скриншоты Vinci 2.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Vinci 2.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Vinci 2.2 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
3.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vinci - ближайший конкурент нашумевшего приложения Prisma, созданный при непосредственной поддержке социальной сети ВКонтакте, и представляющий собой бесплатный инструмент для автоматического улучшения изображений, которое достигается путем применения разнообразных художественных стилей к фотографиям.

При обработке снимков используются нейронные сети и искусственный интеллект. Пользователю доступно пару десятков фильтров для мгновенной обработки изображений, имитирующих стили известных художников. Причем некоторые из них названы в честь самих художников, например, Кандинского и Малевича, а один из эффектов носит название Prisma.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно сделать фото при помощи встроенной камеры или выбрать любое изображение из памяти смартфона, и применить к нему один из предоставленных стилей. Также стоит отметить практически молниеносную скорость работы по сравнению с Prisma. Результатом можно поделиться с друзьями в Instagram, VK, Facebook и других сервисах.

Ключевые особенности Vinci:

  • Ретушируйте фотографии;
  • Применяйте арт-фильтры и сравнивайте разные художественные стили;
  • Развлекайтесь и добавляйте уникальные фотоэффекты;
  • Делитесь результатами с друзьями.
Vinci
Vinci
Vinci
Vinci
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 958
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

Adobe Shape CC 1.1.117 для Android

Adobe Shape CC - бесплатный и простой в эксплуатации инструмент для Android, с помощью которого можно преобразовать фигуры из печатных документов, рисунков или

PicsArt - Фотостудия 11.4.1 для Android

PicsArt Фоторедактор – мощный фоторедактор, позволяющий создавать и редактировать изображения. Пользователю доступны как стандартные инструменты (обрезка, повышение

VSCO 41 для Android

VSCO – предлагает по-новому взглянуть на возможности камеры девайса. Программа использует собственные расширенные средства управления камерой и имеет в наличии

Flipagram 8.17.1 для Android

Flipagram – приложение для создания видеороликов с использованием ваших фотографий. Добавьте на фото фильтры, звуковое сопровождение из вашей коллекции, наложите

Avatan 3.5.9 для Android

Avatan - удобный в эксплуатации фоторедактор с большим количеством разнообразных функций и инструментов, позволяющий пользователю вдоволь поэкспериментировать и

Cut Cut 1.4.5 для Android

Простой и удобный в использовании фоторедактор для Android, который позволяет вырезать фрагмент фото и вставить его в другое изображение. Пользователю доступно

скачать Adguard

Отзывы о программе Vinci

Admin

Отзывов о программе Vinci 2.2 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 