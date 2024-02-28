Photo Collada для Android

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.46.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 286 | Статистика
Размер:19,75 Мб
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Photo Collada скриншот № 1
Photo Collada скриншот № 2
Photo Collada скриншот № 3
Photo Collada скриншот № 4

Photo Collada - отличная коллекция шаблонов для создания фото коллажей, в которой присутствуют функции редактирования каждой фотографии, полностью настраиваемые рамки, широкий выбор шрифтов и стилей и уникальные стикеры.

Основные возможности Photo Collada:

  • Множество вариантов шаблонов для любого количества фотографий.
  • Рамка и фон точно соответствует коллажу.
  • Выбор стикеров по настроению, стилю, теме, дизайну и добавляйте по одному или сразу несколько.
  • Расширенные возможности редактирования: перемещайте, вращайте (даже в пространстве), увеличивайте или уменьшайте и добавляйте прозрачность.
  • Возможность добавить текст на фото или коллаж с помощью множества разнообразных шрифтов и заданных стилей.
  • Возможность отправить результат по почте или в сообщении.
Что нового в Photo Collada 1.46.0?
  • небольшие исправления.
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