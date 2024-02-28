Photo Collada для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.46.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|VicMan LLC
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 286 | Статистика
|Размер:
|19,75 Мб
|СКАЧАТЬ
Photo Collada - отличная коллекция шаблонов для создания фото коллажей, в которой присутствуют функции редактирования каждой фотографии, полностью настраиваемые рамки, широкий выбор шрифтов и стилей и уникальные стикеры.
Основные возможности Photo Collada:
- Множество вариантов шаблонов для любого количества фотографий.
- Рамка и фон точно соответствует коллажу.
- Выбор стикеров по настроению, стилю, теме, дизайну и добавляйте по одному или сразу несколько.
- Расширенные возможности редактирования: перемещайте, вращайте (даже в пространстве), увеличивайте или уменьшайте и добавляйте прозрачность.
- Возможность добавить текст на фото или коллаж с помощью множества разнообразных шрифтов и заданных стилей.
- Возможность отправить результат по почте или в сообщении.
- небольшие исправления.
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