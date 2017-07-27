Aloha для Android

Aloha 0.9.3.4 для Android

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Описание Aloha 0.9.3.4 для AndroidОписание   Скачать Aloha 0.9.3.4 для AndroidСКАЧАТЬ (44,54 Мб) Скриншоты Aloha 0.9.3.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Aloha 0.9.3.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Aloha 0.9.3.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Aloha Браузер + бесплатный VPN – установив этот браузер, вам не придется тратить много времени на установку дополнительных расширений и приложений.

В нем присутствуют наиболее востребованные функции, которые значительно облегчают жизнь в интернете.

Основные особенности браузера:

  • Бесплатный и безлимитный VPN.
  • AD BLOCK для блокировки рекламы.
  • Менеджер загрузок для скачивания аудио и видео файлов напрямую из плеера и по ссылкам.
  • VR-видеоплеер и поддержка устройств виртуальной реальности Cardboard/Daydream.
  • Приватные вкладки.
  • Полная анонимность в интернете.
Что нового в Aloha 0.9.3.4 для Android?
  • редактирование группы файлов, просто нажмите и подержите файл для перехода в режим массового редактирования.
  • папки в закладках.
  • проигрывание видео в фоне.
  • различные исправления и улучшени.
Скриншоты Aloha:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 8
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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