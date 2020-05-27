Браузер Mint для Android

Браузер Mint 3.4.6 для Android

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Описание Браузер Mint 3.4.6 для AndroidОписание   Скачать Браузер Mint 3.4.6 для AndroidСКАЧАТЬ (12,92 Мб) Скриншоты Браузер Mint 3.4.6 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Браузер Mint 3.4.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Браузер Mint 3.4.6 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Браузер Mint - шустрый и легковесный веб-браузер для платформы Android, который предлагает пользователям высокую скорость работы, а также конфиденциальность и безопасность при серфинге в сети Интернет.

Присутствуют вкладки, закладки, голосовой поиск, режим "Инкогнито" и режим чтения, экономия трафика, синхронизация, отсутствие встроенной рекламы, выбор поисковой системы (Yahoo или Google), ночной режим и многое другое.

Особенности приложения:

  • Небольшой размер и невероятная скорость запуска.
  • Голосовой поиск.
  • Режим "Ингонито".
  • Возможность очистки кеша и удаления сохраненных паролей.
  • Режим "Чтения".
  • Очистка истории поиска.
  • Управление несколькими окнами.
  • Блокирование всплывающих окон.
  • Возможность изменения строки User-Agent.
  • Экономия трафика и многое другое.
Браузер Mint
Браузер Mint
Браузер Mint
Браузер Mint
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 111
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Браузер Mint

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