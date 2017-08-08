Google AdWords для iOS

Google AdWords 1.5.11 для iPhone, iPad

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Описание Google AdWords 1.5.11 для iPhone, iPadОписание   Скачать Google AdWords 1.5.11 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (172,85 Мб) Скриншоты Google AdWords 1.5.11 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Google AdWords 1.5.11 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Google AdWords 1.5.11 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Google AdWords - бесплатное приложение для iPhone, iPad и iPod touch, которое поможет вам отслеживать свои рекламные кампании и оценивать эффективность объявлений, где бы вы ни находились. Доступны следующие возможности:

  • Просмотр статистики по кампаниям.
  • Обновление бюджетов и ставок.
  • Оповещения в режиме реального времени.
  • Связь со специалистом Google по телефону.
  • Применение рекомендаций по оптимизации кампаний.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Google AdWords:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Google AdWords

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